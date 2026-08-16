قیمت امروز Reddio

قیمت لحظه‌ ای Reddio (RDO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 14.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RDO به USD برابر با $ 0 برای هر RDO می‌ باشد.

توکن Reddio در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,662.61 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.90B RDO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RDO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01212625 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RDO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -20.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Reddio (RDO)

ارزش بازار $ 14.66K$ 14.66K $ 14.66K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 77.17K$ 77.17K $ 77.17K سرمایه در گردش 1.90B 1.90B 1.90B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Reddio برابر است با $ 14.66K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RDO برابر است با 1.90B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 77.17K است.