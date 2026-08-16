قیمت امروز Palm Economy

قیمت لحظه‌ ای Palm Economy (PALM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PALM به USD برابر با $ 0 برای هر PALM می‌ باشد.

توکن Palm Economy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,182,978 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 11.57B PALM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PALM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00273997 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PALM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -11.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.23 رسیده است.

اطلاعات بازار Palm Economy (PALM)

ارزش بازار $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M حجم (24 ساعته) $ 10.23$ 10.23 $ 10.23 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.11M$ 5.11M $ 5.11M سرمایه در گردش 11.57B 11.57B 11.57B عرضه کل 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Palm Economy برابر است با $ 1.18M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.23. عرضه در گردش PALM برابر است با 11.57B، و عرضه کل آن 50000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.11M است.