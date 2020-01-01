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برترین توکن‌ های اعتبار خصوصی توکنیزه شده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اعتبار خصوصی توکنیزه شده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

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کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.001
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 21.41B
$ 2.76M

سوالات متداول

توکن‌ های اعتبار خصوصی توکنیزه شده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اعتبار خصوصی توکنیزه شده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 1 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $21.41B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اعتبار خصوصی توکنیزه شده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اعتبار خصوصی توکنیزه شده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن FIGR_HELOC با ثبت تغییر قیمتی -0.01% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اعتبار خصوصی توکنیزه شده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 1 توکن از دسته اعتبار خصوصی توکنیزه شده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اعتبار خصوصی توکنیزه شده می‌توان به FIGR_HELOC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اعتبار خصوصی توکنیزه شده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اعتبار خصوصی توکنیزه شده در حال حاضر حدود $21.41B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اعتبار خصوصی توکنیزه شده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.