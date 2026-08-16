قیمت امروز Sylo

قیمت لحظه‌ ای Sylo (SYLO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SYLO به USD برابر با $ 0 برای هر SYLO می‌ باشد.

توکن Sylo در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 46,130 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.42B SYLO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SYLO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01482212 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SYLO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -10.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Sylo (SYLO)

ارزش بازار $ 46.13K$ 46.13K $ 46.13K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 46.13K$ 46.13K $ 46.13K سرمایه در گردش 6.42B 6.42B 6.42B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Sylo برابر است با $ 46.13K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SYLO برابر است با 6.42B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 46.13K است.