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برترین توکن‌ های دانش صفر (ZK) بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش دانش صفر (ZK) را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 488.05
-0.07%
-0.41%
-4.28%
$ 8.18B
$ 1.31K
2
United Stables
United Stables
U
$ 1.0004
0.00%
-0.02%
+0.01%
$ 1.00B
$ 57.23K
3
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.0755
0.00%
+1.08%
-2.68%
$ 805.25M
$ 1.48M
4
Humanity
Humanity
H
$ 0.15067
-0.36%
+24.03%
+88.15%
$ 419.84M
$ 7.05M
5
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1094
+0.09%
+1.20%
+0.18%
$ 219.80M
$ 539.04K
6
STRK
STRK
STRK
$ 0.02312
+0.04%
+1.13%
-1.32%
$ 147.57M
$ 5.61M
7
Cysic
Cysic
CYS
$ 0.8538
+3.44%
-30.69%
-27.09%
$ 140.75M
$ 5.69M
8
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007455
-0.15%
+0.43%
-6.09%
$ 74.04M
$ 10.24M
9
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.003
-0.05%
-0.50%
-5.27%
$ 72.50M
$ 14.89K
10
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.37876
+1.75%
+5.87%
+4.30%
$ 54.92M
$ 270.16K
11
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.03977
-0.15%
+1.74%
-2.69%
$ 51.19M
$ 1.40M
12
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003465
-0.03%
+0.17%
+6.77%
$ 43.76M
$ 27.16M
13
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02952
+0.13%
+0.98%
+3.91%
$ 41.71M
$ 2.71M
14
Gravity
Gravity
G
$ 0.003786
+0.05%
+2.27%
+4.94%
$ 40.99M
$ 21.70M
15
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.2078
+0.53%
-2.66%
-1.65%
$ 40.85M
$ 859.75K
16
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05001
+0.42%
+4.20%
-5.87%
$ 38.67M
$ 1.50M
17
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.12
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 34.55M
$ 748.18
18
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.49818
-0.41%
+1.00%
+6.07%
$ 34.11M
$ 123.81K
19
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.002173
-2.98%
+3.07%
-2.59%
$ 33.83M
$ 34.38M
20
USDP
USDP
USDP
$ 1.0004
0.00%
+0.03%
+0.31%
$ 31.97M
$ 5.80K
21
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.06374
-0.19%
+4.60%
-2.99%
$ 31.77M
$ 1.13M
22
Succinct
Succinct
PROVE
$ 0.1529
-1.35%
+5.49%
-4.06%
$ 29.95M
$ 319.05K
23
COTI
COTI
COTI
$ 0.010211
+1.03%
-1.14%
-5.63%
$ 29.12M
$ 9.02M
24
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006408
-0.83%
-4.92%
-6.77%
$ 25.75M
$ 9.74M
25
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.010303
+0.41%
-5.78%
-53.87%
$ 25.69M
$ 8.36M
26
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.08433
-0.25%
-6.34%
-17.58%
$ 23.68M
$ 774.81K
27
Nock
Nock
NOCK
$ 0.010375
+0.25%
+11.29%
+8.80%
$ 22.86M
$ 8.27M
28
Phala
Phala
PHA
$ 0.02198
-0.54%
+1.33%
-6.41%
$ 18.51M
$ 2.83M
29
Aleo
Aleo
ALEO
$ 0.01531
-0.07%
-2.24%
-3.59%
$ 18.20M
$ 3.63M
30
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2026
+0.55%
-2.61%
-14.63%
$ 16.75M
$ 279.06K
31
Sign
Sign
SIGN
$ 0.006515
-0.11%
+2.77%
-4.64%
$ 15.10M
$ 8.52M
32
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0719
+0.14%
+2.69%
+1.26%
$ 14.13M
$ 775.92K
33
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04114
-0.39%
-0.34%
-1.34%
$ 13.82M
$ 1.90M
34
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01151
-0.43%
-6.42%
-25.45%
$ 13.39M
$ 26.85M
35
Telos
Telos
TLOS
$ 0.029737
-0.07%
-0.56%
+32.42%
$ 13.35M
$ 2.22M
36
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.00891
+0.09%
+1.18%
-9.56%
$ 12.21M
$ 6.29M
37
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6214
0.00%
+0.45%
-1.22%
$ 11.66M
$ 96.69K
38
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03796
-0.03%
+1.85%
-4.66%
$ 11.50M
$ 1.82M
39
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04081
-0.24%
+0.84%
-8.22%
$ 11.27M
$ 1.39M
40
Space and Time
Space and Time
SXT
$ 0.006993
+0.11%
+0.53%
-7.64%
$ 9.81M
$ 9.84M
41
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.04943
+0.02%
-2.81%
-7.84%
$ 9.55M
$ 1.46M
42
Redbelly Network
Redbelly Network
RBNT
$ 0.002865
+0.10%
-1.88%
-8.37%
$ 7.60M
$ 19.85M
43
Marlin POND
Marlin POND
POND
$ 0.0007055
-0.10%
-2.71%
-4.55%
$ 5.80M
$ 75.14M
44
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01035
0.00%
-0.48%
-8.33%
$ 4.83M
$ 125.71K
45
NetX
NetX
NETX
$ 0.2035
+0.20%
-2.00%
-0.05%
$ 4.65M
$ 269.97K
46
Polyhedra Network
Polyhedra Network
ZKJ
$ 0.005504
-0.13%
+1.58%
-11.01%
$ 4.12M
$ 10.15M
47
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.01982
-0.55%
+2.10%
-12.03%
$ 3.79M
$ 2.89M
48
Messier
Messier
M87
$ 0.00000402
+0.75%
+2.03%
-4.73%
$ 3.57M
$ 6.50B
49
Zircuit
Zircuit
ZRC
$ 0.00081631
+0.29%
-0.05%
-5.18%
$ 3.02M
$ 748.83K
50
Cult DAO
Cult DAO
CULT
$ 6.44955E-7
+0.11%
-1.10%
-3.79%
$ 2.46M
--

سوالات متداول

توکن‌ های دانش صفر (ZK) چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های دانش صفر (ZK) به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 82 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $11.93B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن دانش صفر (ZK) چیست؟
در میان توکن‌ های دسته دانش صفر (ZK) که در MEXC رصد می‌شوند، توکن JMDT با ثبت تغییر قیمتی 47.32% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن دانش صفر (ZK) در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 82 توکن از دسته دانش صفر (ZK) را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص دانش صفر (ZK) می‌توان به ZEC, U, POL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته دانش صفر (ZK) چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های دانش صفر (ZK) در حال حاضر حدود $11.93B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش دانش صفر (ZK)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.