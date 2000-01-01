بلاکچینهای مقاوم در برابر رایانش کوانتومی از الگوریتمهای رمزنگاری پیشرفتهای استفاده میکنند که برای مقابله با حملات احتمالی رایانههای کوانتومی در آینده طراحی شدهاند. با پیشرفت توان محاسباتی، این شبکهها با هدف حفاظت از داراییها و دادههای کاربران در برابر قابلیتهای رمزگشایی برتر توسعه مییابند. سرمایهگذاران این حوزه را بهعنوان ابزاری برای پوشش ریسک بلندمدت در برابر منسوخ شدن فناوریهای رمزنگاری سنتی دنبال میکنند.
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