بلاکچین‌های مقاوم در برابر رایانش کوانتومی از الگوریتم‌های رمزنگاری پیشرفته‌ای استفاده می‌کنند که برای مقابله با حملات احتمالی رایانه‌های کوانتومی در آینده طراحی شده‌اند. با پیشرفت توان محاسباتی، این شبکه‌ها با هدف حفاظت از دارایی‌ها و داده‌های کاربران در برابر قابلیت‌های رمزگشایی برتر توسعه می‌یابند. سرمایه‌گذاران این حوزه را به‌عنوان ابزاری برای پوشش ریسک بلندمدت در برابر منسوخ شدن فناوری‌های رمزنگاری سنتی دنبال می‌کنند.

خیر، در شرایط فعلی این تهدید فوری تلقی نمی‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که هنوز سال‌ها زمان لازم است تا رایانه‌های کوانتومی به سطحی از پایداری و تعداد کیوبیت کافی برسند که بتوانند امنیت رمزنگاری بیت‌کوین را به‌طور عملی به چالش بکشند. با این حال، برخی پروژه‌ها به‌صورت پیش‌دستانه در حال توسعه زیرساخت‌های مقاوم در برابر رایانش کوانتومی هستند تا در بلندمدت از این ریسک احتمالی محافظت کنند.

این پروژه‌ها با جایگزینی الگوریتم‌های رمزنگاری سنتی با ساختارهای ریاضی پیشرفته و مقاوم در برابر حملات کوانتومی، سطح امنیت را ارتقا می‌دهند. از جمله این روش‌ها می‌توان به رمزنگاری مبتنی بر شبکه‌های مشبک و امضاهای مبتنی بر هش اشاره کرد که در برابر توان محاسباتی بالای رایانه‌های کوانتومی مقاوم‌تر هستند.

رمزارزهای سنتی عمدتاً بر پایه الگوریتم‌های رمزنگاری منحنی بیضوی فعالیت می‌کنند. رایانه‌های کوانتومی در صورت دستیابی به توان محاسباتی کافی، می‌توانند با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته این ساختارهای ریاضی را در زمانی بسیار کوتاه‌تر شکسته و به کلیدهای خصوصی دسترسی پیدا کنند؛ موضوعی که می‌تواند امنیت شبکه و دارایی کاربران را به خطر اندازد.

این دسته از شبکه‌ها و دارایی‌های دیجیتال بر پایه الگوریتم‌های رمزنگاری پیشرفته پساکوانتومی طراحی شده‌اند و هدف آن‌ها مقابله با تهدیدات بالقوه ناشی از رایانه‌های کوانتومی قدرتمند در آینده است. این ساختارها به‌گونه‌ای مهندسی شده‌اند که حتی در صورت افزایش چشمگیر توان محاسباتی، امنیت داده‌ها و دارایی کاربران حفظ شود.

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