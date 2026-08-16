قیمت امروز Rivalz Network

قیمت لحظه‌ ای Rivalz Network (RIZ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RIZ به USD برابر با $ 0 برای هر RIZ می‌ باشد.

توکن Rivalz Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 222,638 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.99B RIZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RIZ در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0111699 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RIZ طی یک ساعت گذشته به میزان -0.28% و در هفت روز اخیر به میزان +12.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Rivalz Network (RIZ)

ارزش بازار $ 222.64K$ 222.64K $ 222.64K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 222.64K$ 222.64K $ 222.64K سرمایه در گردش 4.99B 4.99B 4.99B عرضه کل 4,989,887,900.0 4,989,887,900.0 4,989,887,900.0

ارزش بازار فعلی Rivalz Network برابر است با $ 222.64K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RIZ برابر است با 4.99B، و عرضه کل آن 4989887900.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 222.64K است.