خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های لانچ‌پد CoinList بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش لانچ‌پد CoinList را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Solana
Solana
SOL
$ 75.72
+0.13%
+0.64%
-1.84%
$ 43.84B
$ 197.22K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6386
+0.01%
+0.78%
+0.74%
$ 2.13B
$ 215.21K
3
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.3255
-0.01%
+0.50%
-8.32%
$ 1.58B
$ 373.62K
4
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07961
-0.16%
+0.70%
-5.93%
$ 710.73M
$ 697.53K
5
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6877
+0.13%
+2.14%
-2.84%
$ 544.18M
$ 1.53M
6
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1233
0.00%
+1.73%
-6.51%
$ 224.10M
$ 423.21K
7
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1098
+0.27%
+1.39%
-1.97%
$ 219.20M
$ 538.26K
8
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.04931
-0.82%
-7.31%
-13.47%
$ 171.70M
$ 1.77M
9
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04286
-0.42%
-5.58%
-5.06%
$ 94.20M
$ 2.62M
10
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1522
-0.07%
+2.30%
-7.85%
$ 87.38M
$ 489.09K
11
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03064
-0.10%
+0.26%
+4.64%
$ 51.51M
$ 1.84M
12
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.03987
+0.43%
+1.72%
-3.66%
$ 51.14M
$ 1.41M
13
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0.04373
-0.55%
+1.23%
+21.36%
$ 45.31M
$ 1.47M
14
CASPER
CASPER
CSPR
$ 0.00268
-1.16%
+11.12%
+41.25%
$ 43.75M
$ 36.86M
15
$ 0.03586
0.00%
+0.76%
-4.42%
$ 42.56M
$ 12.17K
16
Gravity
Gravity
G
$ 0.003775
+0.08%
+1.72%
+4.86%
$ 40.96M
$ 21.66M
17
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01671
+0.36%
+1.09%
-6.13%
$ 37.29M
$ 2.11M
18
CELO
CELO
CELO
$ 0.06064
+0.25%
+1.02%
-5.06%
$ 36.51M
$ 941.77K
19
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01175
+0.09%
+1.21%
-15.25%
$ 33.78M
$ 5.13M
20
Chainflip
Chainflip
FLIP
$ 0.363363
+0.09%
+0.01%
+5.85%
$ 32.16M
$ 89.66K
21
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007507
+0.32%
+0.87%
-2.55%
$ 31.83M
$ 7.67M
22
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03674
-0.14%
+3.37%
-1.39%
$ 28.36M
$ 2.63M
23
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.12264
+2.59%
-0.75%
+25.59%
$ 27.01M
$ 680.27K
24
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.094758
+0.09%
+0.02%
-0.78%
$ 22.83M
$ 133.78K
25
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.0467
-4.31%
+5.73%
+12.31%
$ 22.11M
$ 48.44M
26
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3024
+1.10%
+2.58%
-4.99%
$ 21.24M
$ 186.93K
27
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0.02005
+0.15%
-19.60%
-58.09%
$ 20.18M
$ 8.87M
28
NYM
NYM
NYM
$ 0.01807
-0.06%
-0.27%
-2.68%
$ 15.17M
$ 2.92M
29
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0.03444
+0.38%
+2.20%
-7.41%
$ 13.76M
$ 2.34M
30
Test
Test
TST
$ 0.014171
0.00%
-1.02%
-33.36%
$ 13.36M
$ 8.20M
31
Origin
Origin
OGN
$ 0.01635
0.00%
+0.68%
-1.98%
$ 10.85M
$ 3.14M
32
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02422
-0.46%
+8.90%
+13.00%
$ 10.39M
$ 2.42M
33
Stader
Stader
SD
$ 0.0974
+0.10%
-1.61%
-10.88%
$ 6.90M
$ 535.16K
34
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00675491
+0.13%
+0.00%
+0.79%
$ 4.68M
$ 321.20
35
375ai
375ai
EAT
$ 0.00595685
+1.48%
-0.01%
-6.86%
$ 3.81M
$ 70.26K
36
Neon EVM
Neon EVM
NEON
$ 0.01371
-0.07%
-0.58%
-5.82%
$ 3.29M
$ 4.05M
37
Rainbow
Rainbow
RNBW
$ 0.0135
+0.07%
-0.95%
-11.19%
$ 2.83M
$ 3.93M
38
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.00005977
0.00%
-0.53%
-10.98%
$ 2.43M
$ 32.11M
39
Clover Finance
Clover Finance
CLV
$ 0.00195694
0.00%
-0.00%
-5.12%
$ 2.40M
$ 41.32K
40
swarm
swarm
BZZ
$ 0.03952
-0.03%
+0.03%
+10.27%
$ 2.08M
$ 1.37M
41
Pipe Network
Pipe Network
PIPE
$ 0.01686812
+1.30%
+0.12%
+50.74%
$ 1.69M
$ 95.86K
42
Kadena
Kadena
KDA
$ 0.00475194
+0.35%
+0.01%
-1.20%
$ 1.61M
$ 7.46K
43
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
$ 0.00140733
0.00%
+0.04%
-21.30%
$ 1.41M
$ 18.09
44
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0.008366
+0.20%
+1.46%
-15.34%
$ 1.36M
$ 12.34M
45
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00112302
0.00%
-0.00%
-3.60%
$ 985.13K
$ 1.71K
46
Tea Protocol
Tea Protocol
TEA
$ 4.179E-5
+0.72%
-5.10%
-1.46%
$ 828.79K
--
47
Obol
Obol
OBOL
$ 0.00221442
-5.26%
-0.06%
-21.94%
$ 705.04K
$ 153.87K
48
Nibiru
Nibiru
NIBI
$ 0.00050566
-0.12%
-0.00%
+0.06%
$ 526.84K
$ 39.58K
49
bitsCrunch Token
bitsCrunch Token
BCUT
$ 0.00058642
0.00%
0.00%
-13.93%
$ 447.74K
$ 2.36K
50
Masa
Masa
MASA
$ 0.00024318
0.00%
--
+25.85%
$ 278.24K
$ 36.48

سوالات متداول

توکن‌ های لانچ‌پد CoinList چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های لانچ‌پد CoinList به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 68 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $50.29B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن لانچ‌پد CoinList چیست؟
در میان توکن‌ های دسته لانچ‌پد CoinList که در MEXC رصد می‌شوند، توکن TAP با ثبت تغییر قیمتی 20.12% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن لانچ‌پد CoinList در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 68 توکن از دسته لانچ‌پد CoinList را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص لانچ‌پد CoinList می‌توان به SOL, NEAR, ONDO اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته لانچ‌پد CoinList چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های لانچ‌پد CoinList در حال حاضر حدود $50.29B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش لانچ‌پد CoinList، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.