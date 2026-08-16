قیمت امروز Laika AI

قیمت لحظه‌ ای Laika AI (LKI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LKI به USD برابر با $ 0 برای هر LKI می‌ باشد.

توکن Laika AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,646.47 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 428.23M LKI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LKI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03639983 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LKI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -71.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Laika AI (LKI)

ارزش بازار $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.08K$ 18.08K $ 18.08K سرمایه در گردش 428.23M 428.23M 428.23M عرضه کل 999,999,978.0 999,999,978.0 999,999,978.0

ارزش بازار فعلی Laika AI برابر است با $ 16.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LKI برابر است با 428.23M، و عرضه کل آن 999999978.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.08K است.