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برترین توکن‌ های آپشنز بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش آپشنز را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Derive
Derive
DRV
$ 0.09243
-0.02%
-0.09%
-5.15%
$ 68.28M
$ 576.50K
2
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0.03106
-0.29%
-6.28%
-14.05%
$ 22.71M
$ 3.87M
3
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01395999
-0.02%
-0.00%
-2.43%
$ 15.05M
$ 9.68
4
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.5152
-0.74%
-6.01%
-1.17%
$ 12.70M
$ 40.20K
5
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.408644
+1.27%
+0.02%
-2.84%
$ 7.36M
$ 4.94K
6
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0.0015442
+0.01%
-0.01%
-7.04%
$ 1.47M
$ 41.58
7
Ribbon Finance
Ribbon Finance
RBN
$ 0.01979932
+2.62%
+0.04%
-4.51%
$ 1.33M
$ 4.14
8
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0.00113118
0.00%
--
0.00%
$ 746.58K
$ 42.38K
9
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.0007347
0.00%
-0.03%
-3.45%
$ 343.79K
$ 41.53
10
Ithaca Protocol
Ithaca Protocol
ITHACA
$ 0.00039464
0.00%
+0.02%
-1.97%
$ 263.17K
$ 51.88K
11
Typus
Typus
TYPUS
$ 0.00021172
+0.11%
+0.03%
+1.80%
$ 211.69K
$ 74.77
12
Bitune
Bitune
TUNE
$ 0.00129665
0.00%
-0.04%
-16.18%
$ 129.67K
$ 366.63
13
Exotic Markets
Exotic Markets
EXO
$ 0.084748
+0.06%
+0.00%
-2.97%
$ 77.12K
$ 4.81
14
LogX Network
LogX Network
LOGX
$ 2.416E-5
-5.03%
-2.40%
+5.92%
$ 19.39K
--
15
Oddz
Oddz
ODDZ
$ 0.000171
0.00%
--
0.00%
$ 15.29K
$ 16.79
16
Advanced
Advanced
AUC
$ 0.0001339
0.00%
-0.22%
-1.18%
--
$ 156.55K
17
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.012707
+0.39%
-0.60%
+3.46%
--
$ 252.41M

سوالات متداول

توکن‌ های آپشنز چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های آپشنز به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 17 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $130.71M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن آپشنز چیست؟
در میان توکن‌ های دسته آپشنز که در MEXC رصد می‌شوند، توکن RBN با ثبت تغییر قیمتی 0.04% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن آپشنز در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 17 توکن از دسته آپشنز را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص آپشنز می‌توان به DRV, SIREN, HEGIC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته آپشنز چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های آپشنز در حال حاضر حدود $130.71M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش آپشنز، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.