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برترین توکن‌ های صرافی‌ های متمرکز (CEX) بر اساس ارزش بازار

توکن‌ های صرافی‌ های متمرکز (CEX) دارایی‌ های دیجیتال بومی هستند که توسط پلتفرم‌ های معاملاتی ارز دیجیتال صادر و مدیریت می‌ شوند. این توکن‌های کاربردی به دارندگان خود مزایای ویژه‌ای در اکوسیستم صرافی ارائه می‌ دهند، مانند تخفیف کارمزد معاملات و دسترسی به لانچ‌ پدها. ارزش آن‌ها به‌شدت به رشد کاربران، حجم معاملات و موفقیت کلی صرافی صادرکننده وابسته است.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 610,5
0,00%
+0,63%
+1,00%
$ 82,30B
$ 11,17K
2
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 8,9
-0,34%
-0,03%
-8,34%
$ 8,19B
$ 1,16M
3
OKB
OKB
OKB
$ 105,657
-0,74%
-1,60%
+11,83%
$ 2,21B
$ 2,94K
4
Cronos
Cronos
CRO
$ 0,04763
+0,15%
-0,81%
-1,08%
$ 2,14B
$ 1,76M
5
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0,000001801
0,00%
-0,33%
-0,39%
$ 1,63B
$ 29,19B
6
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1,65001
-0,01%
-0,09%
+1,60%
$ 1,15B
$ 42,53K
7
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6,5395
+0,07%
-0,44%
-2,16%
$ 880,31M
$ 8,30K
8
Gate
Gate
GT
$ 6,69
-0,15%
0,00%
-1,04%
$ 713,57M
$ 738,46K
9
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0,7113
+0,08%
-0,93%
-3,62%
$ 459,54M
$ 118,27K
10
MX Token
MX Token
MX
$ 1,6268
-0,13%
-0,17%
-0,17%
$ 149,43M
$ 659,02K
11
BTSE Token
BTSE Token
BTSE
$ 0,916276
+0,44%
-0,00%
+4,34%
$ 148,49M
$ 5,10M
12
GRX Chain
GRX Chain
GRX
$ 13,04
0,00%
--
-0,08%
$ 124,09M
$ 2,34K
13
Backpack
Backpack
BP
$ 0,37
-0,03%
-2,83%
-8,56%
$ 92,70M
$ 177,13K
14
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0,2065
+0,29%
+2,27%
+4,82%
$ 68,02M
$ 284,80K
15
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0,0877
0,00%
+1,15%
-6,60%
$ 65,76M
$ 1,14K
16
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0,08382
+0,19%
+0,73%
+2,43%
$ 28,92M
$ 759,46K
17
NKYC Token
NKYC Token
NKYC
$ 7,13
0,00%
+0,04%
+5,63%
$ 28,51M
$ 347,42K
18
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0,09219
+0,23%
+1,02%
-6,21%
$ 20,72M
$ 644,38K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0,01075
+0,19%
+3,08%
-9,32%
$ 20,21M
$ 5,33M
20
BitMart
BitMart
BMX
$ 0,056848
-0,04%
+0,00%
-1,90%
$ 19,30M
$ 372,24K
21
MAX
MAX
MAX
$ 0,25928
0,00%
0,00%
-0,99%
$ 17,20M
$ 8,08K
22
Bit2Me
Bit2Me
B2M
$ 0,00579629
-0,21%
+0,01%
-1,15%
$ 17,11M
$ 19,48K
23
Delta Exchange
Delta Exchange
DETO
$ 0,059947
0,00%
0,00%
-0,04%
$ 16,76M
$ 821,83
24
Tokenize Xchange
Tokenize Xchange
TKX
$ 0,171556
0,00%
--
0,00%
$ 13,72M
$ 3,34K
25
GCB TOKEN
GCB TOKEN
GCB
$ 0,01118
0,00%
-0,71%
+4,10%
$ 13,44M
$ 467,21K
26
Huobi
Huobi
HT
$ 0,100696
-3,26%
-0,00%
+3,07%
$ 11,02M
$ 16,35K
27
Harmony
Harmony
ONE
$ 0,0007185
-0,30%
-3,24%
-43,62%
$ 10,76M
$ 359,96M
28
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0,04944
+0,14%
-2,37%
-8,63%
$ 9,55M
$ 1,45M
29
Coinmetro
Coinmetro
XCM
$ 0,02295525
0,00%
--
0,00%
$ 6,48M
$ 20,03
30
LCX
LCX
LCX
$ 0,01438416
0,00%
-0,02%
-7,34%
$ 3,68M
$ 45,76K
31
SolCex
SolCex
SOLCEX
$ 0,0023595
-0,87%
-0,04%
-25,82%
$ 2,36M
$ 38,23
32
Niza
Niza
NIZA
$ 0,001262
0,00%
+0,85%
-5,80%
$ 2,10M
$ 71,68K
33
World Friendship Cash
World Friendship Cash
WFCA
$ 0,00480873
0,00%
-0,00%
+24,12%
$ 1,05M
$ 33,81K
34
PointPay
PointPay
PXP
$ 0,0279
-0,07%
-0,14%
+4,89%
$ 836,70K
$ 6,65M
35
Nominex
Nominex
NMX
$ 0,00233095
-0,01%
-0,00%
-0,13%
$ 522,51K
$ 88,58
36
Biconomy Exchange Token
Biconomy Exchange Token
BIT
$ 1,8E-6
0,00%
+0,30%
-3,23%
$ 486,42K
--
37
Kyrrex
Kyrrex
KRRX
$ 0,060845
0,00%
+0,08%
+5,88%
$ 320,11K
$ 205,97K
38
XCoin
XCoin
BEXC
$ 0,352095
-0,03%
-0,00%
+0,32%
$ 247,13K
$ 589,31K
39
Bitcointry Token
Bitcointry Token
BTTY
$ 0,00062935
-0,03%
+0,02%
+27,68%
$ 242,48K
$ 4,05K
40
Quan2um
Quan2um
$QNTM
$ 0,00032817
+0,15%
+0,00%
-17,51%
$ 235,96K
$ 11,22K
41
EXMO Coin
EXMO Coin
EXM
$ 0,00283072
0,00%
--
0,00%
$ 192,49K
$ 17,13
42
Kasta
Kasta
KASTA
$ 0,00022312
0,00%
--
-10,17%
$ 170,79K
$ 111,22
43
DEW
DEW
DEW
$ 0,00016673
-0,04%
0,00%
-1,56%
$ 166,73K
$ 98,03
44
KONA
KONA
KONA
$ 8,05
+0,12%
+0,05%
+15,49%
$ 139,08K
$ 477,13
45
ARI
ARI
ARI
$ 0,00017672
0,00%
--
-2,89%
$ 84,76K
$ 8,30
46
BESC MONEY
BESC MONEY
MONEY
$ 2,03
0,00%
+0,04%
-0,98%
$ 82,67K
$ 107,77
47
BitMEX
BitMEX
BMEX
$ 0,00069937
0,00%
-0,21%
+249,91%
$ 69,76K
$ 0,90
48
ZND Token
ZND Token
ZND
$ 0,00019983
+0,01%
+0,71%
+106,24%
$ 35,66K
$ 5,34
49
Trakx
Trakx
TRKX
$ 3,327E-5
0,00%
-66,30%
0,00%
$ 23,83K
--
50
IXFI
IXFI
IXFI
$ 5,985E-5
0,00%
+1,20%
+1,15%
$ 19,54K
--

سوالات متداول

توکن‌ های صرافی‌ های متمرکز (CEX) برای چه استفاده می‌ شوند؟
توکن‌های صرافی متمرکز دارایی‌های دیجیتال اختصاصی هستند که توسط پلتفرم‌های معاملاتی رمزارز منتشر می‌شوند و عمدتاً برای ارائه تخفیف در کارمزد معاملات، دسترسی به سطوح بالاتر کاربری و مشارکت در عرضه‌های اولیه توکن مورد استفاده قرار می‌گیرند.
حجم معاملات صرافی چگونه بر ارزش توکن آن تأثیر می‌گذارد؟
حجم بالای معاملات نشان‌دهنده رشد سریع پلتفرم است و معمولاً تقاضای بازار برای توکن‌های صرافی متمرکز را افزایش می‌دهد، زیرا کاربران فعال برای کاهش کارمزدهای معاملاتی خود به خرید این توکن‌ها روی می‌آورند.
هدف از سازوکار سوزاندن توکن در صرافی‌های متمرکز چیست؟
صرافی‌های متمرکز معمولاً بخشی از درآمد کارمزد معاملات خود را برای بازخرید و سوزاندن دائمی توکن‌هایشان اختصاص می‌دهند. این سازوکار کاهشی موجب کاهش عرضه در گردش شده و می‌تواند در بلندمدت به افزایش کمیابی توکن منجر شود.
آیا توکن‌های صرافی متمرکز به‌عنوان دارایی‌های دیجیتال غیرمتمرکز محسوب می‌شوند؟
خیر. توکن‌های صرافی متمرکز به‌شدت با نهاد شرکتی صادرکننده خود گره خورده‌اند و موفقیت آن‌ها تا حد زیادی به عملکرد تجاری و میزان انطباق مقرراتی همان صرافی وابسته است.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توکن صرافی متمرکز (CEX)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.