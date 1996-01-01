توکن های صرافی های متمرکز (CEX) دارایی های دیجیتال بومی هستند که توسط پلتفرم های معاملاتی ارز دیجیتال صادر و مدیریت می شوند. این توکنهای کاربردی به دارندگان خود مزایای ویژهای در اکوسیستم صرافی ارائه می دهند، مانند تخفیف کارمزد معاملات و دسترسی به لانچ پدها. ارزش آنها بهشدت به رشد کاربران، حجم معاملات و موفقیت کلی صرافی صادرکننده وابسته است.
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