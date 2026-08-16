قیمت امروز BLACK HOLE

قیمت لحظه‌ ای BLACK HOLE (BLKH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BLKH به USD برابر با $ 0 برای هر BLKH می‌ باشد.

توکن BLACK HOLE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 83,231 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 530.98M BLKH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BLKH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00230612 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BLKH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -0.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 582.69 رسیده است.

اطلاعات بازار BLACK HOLE (BLKH)

ارزش بازار $ 83.23K$ 83.23K $ 83.23K حجم (24 ساعته) $ 582.69$ 582.69 $ 582.69 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 156.75K$ 156.75K $ 156.75K سرمایه در گردش 530.98M 530.98M 530.98M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی BLACK HOLE برابر است با $ 83.23K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 582.69. عرضه در گردش BLKH برابر است با 530.98M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 156.75K است.