قیمت امروز HYBUX

قیمت لحظه‌ ای HYBUX (HYBUX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HYBUX به USD برابر با $ 0 برای هر HYBUX می‌ باشد.

توکن HYBUX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 143,684 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.35B HYBUX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HYBUX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00346251 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HYBUX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +115.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار HYBUX (HYBUX)

ارزش بازار $ 143.68K$ 143.68K $ 143.68K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 330.00K$ 330.00K $ 330.00K سرمایه در گردش 4.35B 4.35B 4.35B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی HYBUX برابر است با $ 143.68K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HYBUX برابر است با 4.35B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 330.00K است.