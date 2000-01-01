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برترین توکن‌ های قمار (گمبل‌فای) بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش قمار (گمبل‌فای) را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
BCGame Coin
BCGame Coin
BC
$ 0.02948934
-0.56%
+0.04%
+7.55%
$ 294.58M
$ 149.92K
2
Shuffle
Shuffle
SHFL
$ 0.287464
-0.17%
-0.04%
-4.25%
$ 133.58M
$ 559.39K
3
Rollbit Coin
Rollbit Coin
RLB
$ 0.076562
+0.01%
+0.01%
+10.51%
$ 122.14M
$ 166.38K
4
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07272
+0.06%
-0.04%
-4.66%
$ 99.85M
$ 2.74M
5
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.0017704
-1.96%
-2.29%
+50.32%
$ 44.34M
$ 142.24M
6
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003044
+0.10%
-0.94%
-3.67%
$ 30.26M
$ 1.88B
7
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004818
+2.02%
+3.12%
+4.59%
$ 16.57M
$ 18.74M
8
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.191761
0.00%
+0.02%
+8.26%
$ 10.58M
$ 4.13K
9
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.05039
-0.73%
+5.52%
-4.24%
$ 9.07M
$ 1.16M
10
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06199
-0.32%
+0.19%
-3.84%
$ 8.15M
$ 882.91K
11
LUMI Credits
LUMI Credits
LUMI
$ 0.0408616
0.00%
--
+1.67%
$ 5.23M
$ 518.76
12
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.03338
-4.42%
+37.16%
+25.02%
$ 5.08M
$ 6.93M
13
Stoked
Stoked
STK
$ 0.050189
+0.08%
-0.00%
-7.01%
$ 5.02M
$ 945.40
14
WINR Protocol
WINR Protocol
WINR
$ 0.0044423
+0.01%
-0.00%
+0.81%
$ 3.94M
$ 20.07
15
Solcasino Token
Solcasino Token
SCS
$ 0.00119517
-0.26%
+0.02%
-7.40%
$ 3.67M
$ 4.61K
16
SIX
SIX
SIX
$ 0.00401
-0.49%
+1.25%
-3.80%
$ 3.45M
$ 36.01M
17
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2403
0.00%
-0.04%
-16.02%
$ 3.32M
$ 234.35K
18
BFG Token
BFG Token
BFG
$ 0.00480029
0.00%
+0.00%
-2.43%
$ 3.29M
$ 2.31K
19
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001914
+0.78%
-4.96%
-13.00%
$ 1.93M
$ 13.81M
20
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00350021
-0.22%
+0.13%
-0.47%
$ 1.36M
$ 24.16K
21
BETTER
BETTER
BETTER
$ 0.00200391
0.00%
--
-9.48%
$ 1.32M
$ 969.80
22
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008107
+0.26%
-0.56%
+1.07%
$ 845.74K
$ 7.07M
23
EarnBet
EarnBet
EBET
$ 0.00019554
0.00%
--
-4.69%
$ 810.44K
$ 1.87K
24
HILO
HILO
HILO
$ 0.00465389
-0.02%
+0.03%
-1.05%
$ 560.34K
$ 958.59
25
ARC
ARC
ARC
$ 0.000514
0.00%
-7.22%
-10.61%
$ 529.42K
$ 950.87K
26
Bag on Bonk
Bag on Bonk
BAG
$ 0.00050147
+0.10%
-0.12%
-23.33%
$ 501.35K
$ 2.61K
27
BlockChip
BlockChip
BCP
$ 0.00046333
0.00%
--
-4.43%
$ 463.33K
$ 202.61
28
JetTon Game
JetTon Game
JETTON
$ 0.02133
0.00%
+0.76%
-3.27%
$ 428.59K
$ 3.33M
29
Knockout Games
Knockout Games
GG
$ 0.00038694
+0.06%
+0.01%
-1.67%
$ 386.94K
$ 22.13
30
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00120115
+0.01%
0.00%
-10.39%
$ 374.47K
$ 222.01
31
Solama
Solama
SOLAMA
$ 0.00052481
-0.50%
-0.00%
-16.65%
$ 354.36K
$ 34.92K
32
Lucky Block
Lucky Block
LBLOCK
$ 2.72E-6
0.00%
+1.30%
-3.20%
$ 272.31K
--
33
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001596
0.00%
+0.44%
-3.93%
$ 257.11K
$ 14.14M
34
DICE
DICE
$DICE
$ 0.00078737
+0.11%
+0.02%
+11.99%
$ 234.58K
$ 1.56K
35
Polkamarkets
Polkamarkets
POLK
$ 0.00231292
0.00%
-0.01%
-0.06%
$ 231.29K
$ 33.89
36
Ridotto
Ridotto
RDT
$ 0.0008983
0.00%
--
-2.32%
$ 230.45K
$ 2.64
37
Exeedme
Exeedme
XED
$ 0.00182433
0.00%
--
0.00%
$ 182.43K
$ 1.17
38
Sports Bet
Sports Bet
SBET
$ 0.00018908
+0.01%
0.00%
-0.02%
$ 171.30K
$ 6.04K
39
MasterBOT
MasterBOT
$BOT
$ 0.00017011
+0.11%
+0.00%
-9.93%
$ 170.09K
$ 60.34
40
Bazed Games
Bazed Games
BAZED
$ 0.00214991
0.00%
--
-2.25%
$ 164.08K
$ 11.78
41
ROLLHUB
ROLLHUB
RHUB
$ 0.00015437
0.00%
0.00%
-41.56%
$ 154.36K
$ 320.82
42
Polyfactual
Polyfactual
POLYFACTS
$ 0.00011814
+0.15%
-0.16%
-18.28%
$ 118.13K
$ 3.00K
43
Blockchain Bets
Blockchain Bets
BCB
$ 0.00013013
+0.04%
-0.01%
-0.04%
$ 114.22K
$ 10.53
44
BoxBet
BoxBet
BXBT
$ 0.00133561
0.00%
--
0.00%
$ 114.10K
$ 10.71
45
Bag
Bag
BAG
$ 1.266E-5
0.00%
+0.20%
-3.28%
$ 74.47K
--
46
Pubhouse
Pubhouse
PUB
$ 6.963E-5
-6.62%
+209.80%
+242.33%
$ 69.62K
--
47
Decentral Games ICE
Decentral Games ICE
ICE
$ 0.00030528
0.00%
--
0.00%
$ 68.90K
$ 1.52
48
HYPERSTITIONS
HYPERSTITIONS
HST
$ 0.00015031
0.00%
--
0.00%
$ 64.62K
$ 122.73
49
Decentral Games
Decentral Games
DG
$ 6.436E-5
0.00%
+50.50%
+41.92%
$ 59.74K
--
50
Hyperbet by Virtuals
Hyperbet by Virtuals
HBET
$ 0.0001047
0.00%
--
+2.30%
$ 53.17K
$ 1.99

سوالات متداول

توکن‌ های قمار (گمبل‌فای) چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های قمار (گمبل‌فای) به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 67 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $815.09M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن قمار (گمبل‌فای) چیست؟
در میان توکن‌ های دسته قمار (گمبل‌فای) که در MEXC رصد می‌شوند، توکن PUB با ثبت تغییر قیمتی 209.80% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن قمار (گمبل‌فای) در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 67 توکن از دسته قمار (گمبل‌فای) را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص قمار (گمبل‌فای) می‌توان به BC, SHFL, RLB اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته قمار (گمبل‌فای) چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های قمار (گمبل‌فای) در حال حاضر حدود $815.09M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش قمار (گمبل‌فای)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.