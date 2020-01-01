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برترین توکن‌های پورتفوی مالی آزادی جهانی بر اساس ارزش بازار

این پورتفوی دارایی‌های دیجیتال و پروتکل‌ های مرتبط با اکوسیستم دیفای مالی آزادی جهانی را دنبال می‌ کند. این شامل توکن‌ های حاکمیتی و دارایی‌های کاربردی یکپارچه است که شبکه‌های وام‌دهی و استقراض اختصاصی آن‌ها را تقویت می‌کنند. بررسی این شاخص دیدی دقیق از سهم بازار، نقدینگی و میزان پذیرش کلی این پروژه دیفای ارائه می‌دهد.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,884.65
-0.01%
+0.18%
-1.42%
$ 227.46B
$ 24.37K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999119
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 183.02B
$ 17.89B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
4
Tron
Tron
TRX
$ 0.3315
-0.03%
-0.39%
+0.48%
$ 31.44B
$ 11.44M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,150.06
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
6
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.532
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
7
USD1
USD1
USD1
$ 1.00002
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 4.39B
$ 1.18M
8
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.329
-0.32%
-0.06%
+0.93%
$ 2.80B
$ 65.42K
9
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.32431
+0.01%
-0.38%
-6.86%
$ 1.58B
$ 371.68K
10
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4338
-0.21%
-2.10%
+2.57%
$ 1.44B
$ 145.38K
11
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.51
+0.02%
+0.57%
-4.27%
$ 1.34B
$ 698.57
12
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08404
+0.11%
+0.14%
-2.26%
$ 784.86M
$ 1.70M
13
SEI
SEI
SEI
$ 0.03999
+0.07%
-0.52%
-3.05%
$ 289.07M
$ 1.53M
14
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14815
+0.73%
-4.70%
+1.49%
$ 148.10M
$ 800.87K
15
A
A
A
$ 0.06167
0.00%
+0.03%
-4.08%
$ 101.84M
$ 940.10K
16
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006416
-0.83%
-4.92%
-6.77%
$ 25.75M
$ 9.74M

سوالات متداول

اکوسیستم رمزارزی WLF چیست؟
اکوسیستم WLF یک ابتکار مشخص در حوزه مالی غیرمتمرکز است که شامل پروتکل‌های همکار، توکن‌های حاکمیتی و دارایی‌های دیجیتال یکپارچه می‌شود که زیرساخت شبکه اختصاصی وام‌دهی و وام‌گیری آن را تأمین می‌کنند.
چرا معامله‌گران توکن‌های موجود در سبد WLF را رصد می‌کنند؟
معامله‌گران این سبد را دنبال می‌کنند زیرا توکن‌های آن اغلب تحت تأثیر قدرت برند و روایت‌های سیاسی قرار دارند؛ عواملی که می‌توانند مستقل از روندهای کلی بازار رمزارز، مومنتوم‌های خاصی ایجاد کنند.
آیا توکن‌های WLF به‌عنوان دارایی‌های مالی غیرمتمرکز در نظر گرفته می‌شوند؟
بله، دارایی‌های اصلی در سبد WLF عمدتاً بر عملیات مالی غیرمتمرکز متمرکز هستند و امکان وام‌دهی، وام‌گیری و ایجاد بازده بدون نیاز به مجوز را فراهم می‌کنند.
چه عواملی نوسانات قیمتی سبد دارایی‌های WLF را هدایت می‌کنند؟
نوسانات قیمتی سبد دارایی‌های WLF عمدتاً تحت تأثیر نرخ پذیرش نهادی، اخبار مرتبط با مقررات در ایالات متحده و همچنین احساسات کلی سرمایه‌گذاران خرد نسبت به بنیان‌گذاران این پروژه قرار دارد.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش پرتفوی مالی World Liberty، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.