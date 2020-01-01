این پورتفوی داراییهای دیجیتال و پروتکل های مرتبط با اکوسیستم دیفای مالی آزادی جهانی را دنبال می کند. این شامل توکن های حاکمیتی و داراییهای کاربردی یکپارچه است که شبکههای وامدهی و استقراض اختصاصی آنها را تقویت میکنند. بررسی این شاخص دیدی دقیق از سهم بازار، نقدینگی و میزان پذیرش کلی این پروژه دیفای ارائه میدهد.
دستهبندی داراییهای دیجیتال در بخش پرتفوی مالی World Liberty، بههمراه قواعد طبقهبندی و دادههای بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمینشده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دستهبندی بههیچوجه بهمعنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایهگذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاعرسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.