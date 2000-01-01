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برترین توکن‌ های استیبل کوین دلار آمریکا بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش استیبل کوین دلار آمریکا را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999119
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 183.02B
$ 17.89B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.001
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 10.58B
$ 60.13K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 4.49B
$ 219.84K
5
USD1
USD1
USD1
$ 1
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 4.39B
$ 1.18M
6
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999906
-0.01%
0.00%
-0.11%
$ 3.47B
$ 130.23M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999671
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.77B
$ 35.72M
8
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.72B
$ 59.15M
9
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9998
0.00%
-0.02%
+0.01%
$ 1.36B
$ 173.14
10
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.30B
$ 21.07K
11
United Stables
United Stables
U
$ 1.0005
0.00%
-0.02%
+0.01%
$ 1.00B
$ 57.23K
12
GHO
GHO
GHO
$ 0.998276
-0.02%
0.00%
+0.04%
$ 697.80M
$ 815.66K
13
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999213
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 679.37M
$ 663.26K
14
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998667
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 550.67M
$ 62.33K
15
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
+0.01%
0.00%
+0.23%
$ 494.07M
$ 7.56K
16
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.999112
0.00%
0.00%
-0.08%
$ 357.65M
$ 456.64K
17
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9979
-0.01%
-0.01%
-0.04%
$ 336.77M
$ 18.06K
18
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.930037
-0.18%
-0.00%
-1.50%
$ 301.32M
$ 2.65M
19
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998566
-0.04%
0.00%
-0.09%
$ 212.94M
$ 2.13M
20
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999131
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 212.72M
$ 2.04M
21
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 1.002
0.00%
+0.00%
+0.20%
$ 174.50M
$ 48.43K
22
GUSD
GUSD
GUSD
$ 0.998111
+0.01%
0.00%
-0.03%
$ 149.51M
$ 701.69K
23
CASH
CASH
CASH
$ 0.999073
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 121.60M
$ 7.38M
24
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99975
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 113.38M
$ 1.50M
25
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0.999885
0.00%
0.00%
0.00%
$ 102.89M
--
26
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.999148
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 95.24M
$ 1.27M
27
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.999493
-0.02%
0.00%
-0.02%
$ 64.13M
$ 1.09M
28
StandX DUSD
StandX DUSD
DUSD
$ 0.998244
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 60.62M
$ 71.37K
29
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.996768
-0.01%
0.00%
+0.05%
$ 52.97M
$ 519.53K
30
USDKG
USDKG
USDKG
$ 0.999429
0.00%
0.00%
-0.16%
$ 49.97M
$ 2.00
31
JupUSD
JupUSD
JUPUSD
$ 0.998789
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 49.30M
$ 2.30M
32
Fidelity Digital Dollar
Fidelity Digital Dollar
FIDD
$ 0.999145
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 49.05M
$ 6.26M
33
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 44.60M
$ 50.99K
34
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.998616
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 39.40M
$ 281.89K
35
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.997617
-0.07%
0.00%
-0.08%
$ 35.90M
$ 772.32
36
BUSD
BUSD
BUSD
$ 0.998498
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.36M
$ 982.52
37
pathUSD
pathUSD
PATHUSD
$ 1.0
0.00%
+0.01%
+0.29%
$ 33.27M
$ 44.74K
38
Hive Dollar
Hive Dollar
HBD
$ 0.989664
-0.06%
+0.03%
+1.40%
$ 32.66M
$ 1.57K
39
USDP
USDP
USDP
$ 1.0003
0.00%
+0.03%
+0.31%
$ 31.97M
$ 5.80K
40
Mezo USD
Mezo USD
MUSD
$ 0.991282
+0.06%
+0.00%
-0.01%
$ 30.79M
$ 95.63K
41
BOLD
BOLD
BOLD
$ 0.99949
0.00%
0.00%
-0.15%
$ 30.71M
$ 264.88K
42
Universal USD
Universal USD
USDU
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 30.67M
$ 498.90
43
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004924
+0.90%
+3.74%
-0.69%
$ 27.99M
$ 15.60M
44
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.004
0.00%
+0.00%
+0.10%
$ 27.85M
$ 226.51K
45
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0.996375
+0.04%
0.00%
-0.16%
$ 26.75M
$ 1.42K
46
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999707
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 26.03M
$ 512.11K
47
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.29
-0.45%
+1.08%
-9.20%
$ 25.53M
$ 193.99K
48
Main Street USD
Main Street USD
MSUSD
$ 0.337528
0.00%
-0.00%
+6.31%
$ 25.27M
$ 996.18
49
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 0.996296
0.00%
-0.00%
-0.31%
$ 22.55M
$ 289.34K
50
USDH
USDH
USDH
$ 0.997946
+0.32%
+0.00%
+0.57%
$ 21.32M
$ 6.08K

سوالات متداول

توکن‌ های استیبل کوین دلار آمریکا چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های استیبل کوین دلار آمریکا به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 120 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $294.67B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن استیبل کوین دلار آمریکا چیست؟
در میان توکن‌ های دسته استیبل کوین دلار آمریکا که در MEXC رصد می‌شوند، توکن USTC با ثبت تغییر قیمتی 3.74% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن استیبل کوین دلار آمریکا در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 120 توکن از دسته استیبل کوین دلار آمریکا را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص استیبل کوین دلار آمریکا می‌توان به USDT, USDC, USDS اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته استیبل کوین دلار آمریکا چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های استیبل کوین دلار آمریکا در حال حاضر حدود $294.67B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش استیبل کوین دلار آمریکا، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.