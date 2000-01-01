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برترین توکن‌ های سکه‌های حریم خصوصی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش سکه‌های حریم خصوصی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 489.6
-0.07%
-0.41%
-4.28%
$ 8.18B
$ 1.31K
2
Monero
Monero
XMR
$ 409.39
+0.10%
+2.49%
+3.83%
$ 7.68B
$ 4.36K
3
Decred
Decred
DCR
$ 12.071
-0.26%
-0.07%
-6.37%
$ 210.83M
$ 5.35K
4
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.2081
+0.53%
-2.66%
-1.65%
$ 40.85M
$ 859.75K
5
Verge
Verge
XVG
$ 0.002082
-0.14%
-0.48%
-6.38%
$ 34.42M
$ 28.07M
6
Nock
Nock
NOCK
$ 0.010397
+0.25%
+11.29%
+8.80%
$ 22.86M
$ 8.27M
7
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6238
0.00%
+0.45%
-1.22%
$ 11.66M
$ 96.69K
8
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3354
-0.56%
-9.73%
-38.79%
$ 11.29M
$ 814.25K
9
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01574797
0.00%
+0.05%
-10.89%
$ 4.40M
$ 98.29
10
BLACKCOIN
BLACKCOIN
BLACKCOIN
$ 0.00305341
-0.10%
+0.01%
-2.23%
$ 3.05M
$ 12.44K
11
Grin
Grin
GRIN
$ 0.01230904
0.00%
-0.06%
-14.76%
$ 2.75M
$ 2.12K
12
Navio
Navio
NAV
$ 0.0350106
-0.07%
+0.03%
-8.68%
$ 2.70M
$ 26.47
13
Zclassic
Zclassic
ZCL
$ 0.200226
-0.20%
-0.04%
+11.25%
$ 2.07M
$ 253.90
14
Loyal
Loyal
LOYAL
$ 0.144476
0.00%
+0.00%
-1.90%
$ 1.81M
$ 1.35
15
Nerva
Nerva
XNV
$ 0.092252
+0.04%
-0.01%
-8.20%
$ 1.78M
$ 495.31
16
PIVX
PIVX
PIVX
$ 0.01313
-0.53%
-13.30%
-47.82%
$ 1.28M
$ 4.79M
17
Particl
Particl
PART
$ 0.0622
-0.97%
+3.02%
+36.44%
$ 959.80K
$ 34.44K
18
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.154
0.00%
-10.59%
-24.38%
$ 829.82K
$ 45.28K
19
DragonX
DragonX
DRGX
$ 0.03544333
-0.73%
+0.01%
-9.18%
$ 329.28K
$ 167.97K
20
BitcoinZ
BitcoinZ
BTCZ
$ 1.806E-5
+0.11%
-0.70%
-12.12%
$ 227.59K
--
21
Karbo
Karbo
KRB
$ 0.01860743
0.00%
--
-34.29%
$ 191.75K
$ 1.06
22
Voidify
Voidify
$ 0.00015178
-0.07%
+0.01%
+22.33%
$ 145.65K
$ 2.49K
23
Kryptokrona
Kryptokrona
XKR
$ 0.00023893
0.00%
-0.02%
-7.17%
$ 145.50K
$ 2.10K
24
Dero
Dero
DERO
$ 0.01047851
+0.01%
-0.21%
-76.17%
$ 132.84K
$ 16.42K
25
Zero
Zero
ZER
$ 0.00818061
-0.03%
-0.18%
-2.77%
$ 119.87K
$ 3.41
26
JunoCash
JunoCash
JUNO
$ 0.054967
0.00%
+0.02%
-11.55%
$ 107.63K
$ 19.91K
27
BLACK HOLE
BLACK HOLE
BLKH
$ 0.00015276
-0.07%
+0.01%
-3.10%
$ 81.10K
$ 1.01K
28
MaryJaneCoin
MaryJaneCoin
MARYJ
$ 8.107E-5
0.00%
+1.50%
-3.88%
$ 81.07K
--
29
Conceal
Conceal
CCX
$ 0.0034968
-0.01%
-0.09%
-16.55%
$ 77.26K
$ 33.40
30
Scala
Scala
XLA
$ 2.81E-6
+1.08%
+1.70%
-7.57%
$ 40.46K
--
31
Tritcoin
Tritcoin
TRIT
$ 2.798E-5
+0.11%
+0.70%
-0.60%
$ 27.97K
--
32
Hush
Hush
HUSH
$ 0.00127979
0.00%
--
0.00%
$ 21.02K
$ 1.78K
33
PRivaCY Coin
PRivaCY Coin
PRCY
$ 0.001142
0.00%
+0.00%
-0.80%
$ 19.60K
$ 1.60K
34
5ive Privacy
5ive Privacy
FIVE
$ 1.36217E-7
0.00%
+0.80%
+0.87%
$ 13.62K
--
35
NullTrace
NullTrace
NULL
$ 9.53E-6
0.00%
-1.60%
-1.65%
$ 9.48K
--
36
XTM
XTM
XTM
$ 0.000312
+0.96%
-2.17%
-29.05%
--
$ 11.69M
37
SAL
SAL
SAL
$ 0.00582
+1.57%
-16.02%
+41.61%
--
$ 740.30K
38
Neptune
Neptune
XNT
$ 0.1876
+0.32%
+0.48%
-1.15%
--
$ 117.56K
39
RYO Token
RYO Token
RYO
$ 3.848
-0.10%
+0.92%
-2.14%
--
$ 11.99K

سوالات متداول

توکن‌ های سکه‌های حریم خصوصی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های سکه‌های حریم خصوصی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 39 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $16.21B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن سکه‌های حریم خصوصی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته سکه‌های حریم خصوصی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن NOCK با ثبت تغییر قیمتی 11.29% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن سکه‌های حریم خصوصی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 39 توکن از دسته سکه‌های حریم خصوصی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص سکه‌های حریم خصوصی می‌توان به ZEC, XMR, DCR اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته سکه‌های حریم خصوصی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های سکه‌های حریم خصوصی در حال حاضر حدود $16.21B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش سکه‌های حریم خصوصی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.