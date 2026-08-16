قیمت امروز BitcoinII

قیمت لحظه‌ ای BitcoinII (BC2) در حال حاضر برابر با $ 0.249655 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BC2 به USD برابر با $ 0.249655 برای هر BC2 می‌ باشد.

توکن BitcoinII در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 617,414 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.47M BC2 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BC2 در بازه‌ ای بین $ 0.224923 (حداقل) و $ 0.265784 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.89 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.153103 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BC2 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.94% و در هفت روز اخیر به میزان +0.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 129.87K رسیده است.

اطلاعات بازار BitcoinII (BC2)

ارزش بازار $ 617.41K$ 617.41K $ 617.41K حجم (24 ساعته) $ 129.87K$ 129.87K $ 129.87K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 617.41K$ 617.41K $ 617.41K سرمایه در گردش 2.47M 2.47M 2.47M عرضه کل 2,473,050.0 2,473,050.0 2,473,050.0

ارزش بازار فعلی BitcoinII برابر است با $ 617.41K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 129.87K. عرضه در گردش BC2 برابر است با 2.47M، و عرضه کل آن 2473050.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 617.41K است.