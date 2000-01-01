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برترین توکن‌ های لایه 2 (L2) بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش لایه 2 (L2) را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
OKB
OKB
OKB
$ 105.89
-0.74%
-1.60%
+11.83%
$ 2.21B
$ 2.94K
2
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4349
+0.09%
-1.83%
+2.40%
$ 1.44B
$ 142.17K
3
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07551
+0.07%
+1.21%
-3.28%
$ 805.25M
$ 1.55M
4
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07353
-0.10%
+0.16%
-7.37%
$ 459.74M
$ 2.38M
5
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1238
0.00%
+1.73%
-6.51%
$ 224.10M
$ 423.21K
6
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1097
+0.27%
+1.39%
-1.97%
$ 219.20M
$ 538.26K
7
OP
OP
OP
$ 0.08567
+0.06%
+0.22%
-4.44%
$ 183.80M
$ 497.13K
8
STRK
STRK
STRK
$ 0.02324
+0.47%
+2.28%
-5.89%
$ 148.33M
$ 5.71M
9
SOON
SOON
SOON
$ 0.1982
+0.35%
-1.29%
-7.89%
$ 102.66M
$ 394.13K
10
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007475
+0.40%
+1.18%
-7.57%
$ 74.15M
$ 10.47M
11
Derive
Derive
DRV
$ 0.09241
-0.02%
-0.09%
-5.15%
$ 68.28M
$ 576.50K
12
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008345
+0.30%
+1.84%
-4.40%
$ 41.01M
$ 68.27M
13
Prom
Prom
PROM
$ 2.1871
-1.04%
-6.59%
+7.86%
$ 40.77M
$ 34.45K
14
$ 0.004536
+0.31%
+1.22%
-7.44%
$ 39.64M
$ 12.14M
15
$ 0.006033
+0.28%
+2.50%
-1.39%
$ 38.58M
$ 9.92M
16
CELO
CELO
CELO
$ 0.06065
+0.25%
+1.02%
-5.06%
$ 36.51M
$ 941.77K
17
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.12
0.00%
+0.00%
-0.32%
$ 34.55M
$ 748.18
18
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.50444
-0.09%
-1.52%
+6.15%
$ 34.12M
$ 124.97K
19
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01171
+0.09%
+1.21%
-15.25%
$ 33.78M
$ 5.13M
20
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.002199
+0.51%
+2.80%
-4.70%
$ 33.57M
$ 31.56M
21
COTI
COTI
COTI
$ 0.010083
+0.70%
-1.53%
-5.71%
$ 28.77M
$ 9.17M
22
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05789
+0.24%
+1.64%
-2.28%
$ 27.37M
$ 1.02M
23
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.025105
+0.08%
-0.00%
-12.15%
$ 23.42M
$ 2.66M
24
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00483
-0.21%
+0.83%
-11.01%
$ 23.34M
$ 10.53M
25
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01819
+0.33%
+4.18%
-2.57%
$ 23.22M
$ 5.62M
26
Zora
Zora
ZORA
$ 0.00491
+0.47%
+2.99%
-8.66%
$ 22.02M
$ 18.64M
27
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3015
+1.10%
+2.58%
-4.99%
$ 21.24M
$ 186.93K
28
Phala
Phala
PHA
$ 0.02206
+0.27%
+2.83%
-6.82%
$ 18.60M
$ 2.82M
29
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02008
+0.80%
+4.12%
-2.41%
$ 18.54M
$ 3.02M
30
Metis
Metis
METIS
$ 2.394
+0.04%
+1.23%
-6.23%
$ 17.94M
$ 23.07K
31
Lisk
Lisk
LSK
$ 0.075065
-0.39%
-0.03%
-2.76%
$ 17.50M
$ 1.46M
32
Metal DAO
Metal DAO
MTL
$ 0.186383
-0.05%
+0.01%
-12.61%
$ 17.31M
$ 624.25K
33
Tokamak Network
Tokamak Network
TON
$ 0.267203
+0.42%
+0.01%
-13.89%
$ 17.19M
$ 148.62K
34
Blast
Blast
BLAST
$ 0.0002351
+0.04%
+0.21%
-5.96%
$ 14.90M
$ 236.45M
35
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0.00394462
0.00%
-0.02%
-7.07%
$ 14.76M
$ 4.05K
36
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0724
-0.14%
+2.26%
-0.14%
$ 14.09M
$ 784.78K
37
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04111
+0.34%
-0.84%
-1.13%
$ 13.87M
$ 1.91M
38
Lumia
Lumia
LUMIA
$ 0.08062
+0.14%
+0.18%
+5.40%
$ 13.81M
$ 786.53K
39
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01144
+0.69%
-5.07%
-26.52%
$ 13.51M
$ 26.36M
40
CORN
CORN
CORN
$ 0.02551
+0.16%
+0.31%
+0.63%
$ 13.38M
$ 6.92M
41
Fluent
Fluent
BLEND
$ 0.06417
+0.14%
+2.83%
-5.03%
$ 12.79M
$ 964.82K
42
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01845
+0.38%
+4.93%
-5.07%
$ 12.42M
$ 3.14M
43
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.008936
-0.04%
+1.19%
-10.49%
$ 12.19M
$ 6.27M
44
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0294
+0.34%
+4.61%
+0.34%
$ 11.49M
$ 2.81M
45
Citrea
Citrea
CTR
$ 0.008716
+0.24%
+1.11%
+7.53%
$ 10.47M
$ 7.05M
46
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004356
+0.05%
+2.52%
-8.43%
$ 10.18M
$ 37.32M
47
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04163
+1.06%
-1.99%
-5.99%
$ 9.63M
$ 1.35M
48
KONET
KONET
KONET
$ 0.0201849
-0.03%
+0.08%
+4.97%
$ 9.38M
$ 74.02K
49
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01737
+0.23%
+0.52%
-10.30%
$ 8.59M
$ 3.27M
50
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.003712
-0.43%
+6.77%
-8.80%
$ 7.42M
$ 16.43M

سوالات متداول

توکن‌ های لایه 2 (L2) چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های لایه 2 (L2) به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 106 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $6.82B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن لایه 2 (L2) چیست؟
در میان توکن‌ های دسته لایه 2 (L2) که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ICBX با ثبت تغییر قیمتی 265.90% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن لایه 2 (L2) در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 106 توکن از دسته لایه 2 (L2) را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص لایه 2 (L2) می‌توان به OKB, MNT, POL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته لایه 2 (L2) چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های لایه 2 (L2) در حال حاضر حدود $6.82B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش لایه 2 (L2)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.