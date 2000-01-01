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برترین توکن‌ های اثبات سهام (PoS) بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اثبات سهام (PoS) را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,885.44
-0.01%
+0.18%
-1.42%
$ 227.46B
$ 24.37K
2
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 609.42
-0.17%
+0.32%
+1.07%
$ 82.17B
$ 11.17K
3
Solana
Solana
SOL
$ 75.62
-0.05%
+0.34%
-1.02%
$ 43.87B
$ 191.73K
4
Tron
Tron
TRX
$ 0.3314
-0.03%
-0.39%
+0.48%
$ 31.44B
$ 11.44M
5
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 56.97
-0.05%
+1.08%
+5.61%
$ 14.46B
$ 6.94K
6
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1777
-0.22%
-1.28%
-8.83%
$ 6.46B
$ 6.89M
7
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.355
-0.07%
+1.58%
+2.50%
$ 3.63B
$ 470.53K
8
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.481
-0.32%
-0.06%
+0.93%
$ 2.80B
$ 65.42K
9
$ 0.681
-0.09%
-0.07%
-0.89%
$ 2.74B
$ 623.57K
10
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6372
-0.08%
+0.49%
+2.32%
$ 2.13B
$ 204.73K
11
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7681
+0.05%
+0.91%
-3.94%
$ 1.30B
$ 1.09M
12
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08758
+0.23%
-2.75%
-3.45%
$ 940.35M
$ 1.23M
13
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.478
+0.20%
-2.06%
+7.42%
$ 758.80M
$ 247.41K
14
Gate
Gate
GT
$ 6.7
+0.15%
+0.00%
-0.59%
$ 713.90M
$ 741.53K
15
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07981
-0.01%
+0.53%
-3.74%
$ 710.73M
$ 700.42K
16
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.07994
+0.11%
-3.42%
-12.59%
$ 617.98M
$ 19.83M
17
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5392
+0.28%
-0.04%
-8.47%
$ 449.69M
$ 131.01K
18
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00750538
-0.18%
+0.01%
-5.14%
$ 424.17M
$ 4.37K
19
Injective
Injective
INJ
$ 4.174
-0.12%
-1.86%
-2.79%
$ 417.48M
$ 211.47K
20
DASH
DASH
DASH
$ 29.94
-0.13%
-0.47%
-3.57%
$ 381.18M
$ 5.49K
21
TIA
TIA
TIA
$ 0.3044
0.00%
-0.56%
-5.52%
$ 280.03M
$ 544.60K
22
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1993
0.00%
+2.15%
-1.14%
$ 217.03M
$ 298.85K
23
Decred
Decred
DCR
$ 12.071
-0.26%
-0.07%
-6.37%
$ 210.83M
$ 5.35K
24
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.529591
-0.22%
-0.02%
+6.44%
$ 157.21M
$ 2.35M
25
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01362
0.00%
+1.11%
-5.87%
$ 147.91M
$ 4.37M
26
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03272
+0.06%
-0.91%
-6.88%
$ 147.14M
$ 1.73M
27
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4214
-0.12%
+0.69%
-2.18%
$ 142.56M
$ 207.38K
28
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.00148
0.00%
+0.41%
-8.18%
$ 142.38M
$ 56.08M
29
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.543
+0.19%
-1.57%
-0.08%
$ 131.07M
$ 69.68K
30
NEO
NEO
NEO
$ 1.689
-0.12%
-0.24%
-8.06%
$ 119.07M
$ 35.89K
31
ONYXCOIN
ONYXCOIN
XCN
$ 0.0029572
0.00%
-0.30%
-3.26%
$ 113.91M
$ 409.77K
32
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.654
+0.08%
+0.26%
-0.56%
$ 80.06M
$ 24.47K
33
Qtum
Qtum
QTUM
$ 0.6778
-0.25%
-1.15%
+1.18%
$ 71.79M
$ 112.12K
34
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0877
0.00%
+1.15%
-5.80%
$ 65.76M
$ 1.14K
35
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0.007271
-0.01%
+0.39%
-3.72%
$ 53.55M
$ 8.11M
36
Kusama
Kusama
KSM
$ 2.902
+0.07%
+1.01%
-4.63%
$ 53.32M
$ 19.96K
37
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.03975
-0.15%
+1.74%
-2.69%
$ 51.19M
$ 1.40M
38
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03023
-1.34%
-1.91%
+2.34%
$ 50.43M
$ 1.83M
39
CASPER
CASPER
CSPR
$ 0.002732
+1.53%
+9.00%
+37.54%
$ 43.70M
$ 35.30M
40
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005377
+0.41%
+0.90%
-4.53%
$ 41.83M
$ 12.63M
41
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03727
+0.32%
+3.85%
-3.73%
$ 37.20M
$ 1.61M
42
CELO
CELO
CELO
$ 0.06056
-0.10%
+1.12%
-3.68%
$ 36.54M
$ 942.25K
43
$ 0.0651
-0.14%
+0.03%
-5.95%
$ 35.24M
$ 567.88K
44
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1726
-0.40%
+2.31%
-8.87%
$ 32.14M
$ 351.76K
45
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.004751
+0.15%
-0.54%
+10.93%
$ 31.98M
$ 23.98M
46
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.387
+0.22%
+1.61%
-8.38%
$ 31.28M
$ 50.40K
47
Waves
Waves
WAVES
$ 0.1942
-0.15%
+0.10%
-5.09%
$ 25.19M
$ 282.60K
48
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.08416
-0.25%
-6.34%
-17.58%
$ 23.68M
$ 774.81K
49
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03024
-0.98%
+0.47%
-0.10%
$ 23.50M
$ 1.99M
50
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02505676
+0.14%
-0.00%
-11.92%
$ 23.38M
$ 2.75M

سوالات متداول

توکن‌ های اثبات سهام (PoS) چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اثبات سهام (PoS) به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 119 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $426.70B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اثبات سهام (PoS) چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اثبات سهام (PoS) که در MEXC رصد می‌شوند، توکن TUP با ثبت تغییر قیمتی 16.10% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اثبات سهام (PoS) در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 119 توکن از دسته اثبات سهام (PoS) را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اثبات سهام (PoS) می‌توان به ETH, BNB, SOL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اثبات سهام (PoS) چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اثبات سهام (PoS) در حال حاضر حدود $426.70B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اثبات سهام (PoS)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.