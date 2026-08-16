قیمت امروز UBIX Network

قیمت لحظه‌ ای UBIX Network (UBX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 23.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UBX به USD برابر با $ 0 برای هر UBX می‌ باشد.

توکن UBIX Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 84,984 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 331.97B UBX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UBX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00510796 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UBX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -26.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار UBIX Network (UBX)

ارزش بازار $ 84.98K$ 84.98K $ 84.98K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 85.97K$ 85.97K $ 85.97K سرمایه در گردش 331.97B 331.97B 331.97B عرضه کل 438,227,541,417.0 438,227,541,417.0 438,227,541,417.0

ارزش بازار فعلی UBIX Network برابر است با $ 84.98K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UBX برابر است با 331.97B، و عرضه کل آن 438227541417.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 85.97K است.