قیمت امروز Dancing Kittens

قیمت لحظه‌ ای Dancing Kittens (KITTENS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KITTENS به USD برابر با $ 0 برای هر KITTENS می‌ باشد.

توکن Dancing Kittens در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,126.88 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 946.26M KITTENS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KITTENS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KITTENS طی یک ساعت گذشته به میزان +1.07% و در هفت روز اخیر به میزان +5.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Dancing Kittens (KITTENS)

ارزش بازار $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K سرمایه در گردش 946.26M 946.26M 946.26M عرضه کل 946,259,441.380832 946,259,441.380832 946,259,441.380832

ارزش بازار فعلی Dancing Kittens برابر است با $ 11.13K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KITTENS برابر است با 946.26M، و عرضه کل آن 946259441.380832 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.13K است.