قیمت امروز DexCheck AI

قیمت لحظه‌ ای DexCheck AI (DCK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.81% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DCK به USD برابر با $ 0 برای هر DCK می‌ باشد.

توکن DexCheck AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 88,582 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 704.96M DCK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DCK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.182736 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DCK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -6.45% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار DexCheck AI (DCK)

ارزش بازار $ 88.58K$ 88.58K $ 88.58K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 92.66K$ 92.66K $ 92.66K سرمایه در گردش 704.96M 704.96M 704.96M عرضه کل 960,416,753.75276 960,416,753.75276 960,416,753.75276

ارزش بازار فعلی DexCheck AI برابر است با $ 88.58K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DCK برابر است با 704.96M، و عرضه کل آن 960416753.75276 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 92.66K است.