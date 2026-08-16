قیمت امروز Veilnet

قیمت لحظه‌ ای Veilnet (VEILNET) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,67% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VEILNET به USD برابر با $ 0 برای هر VEILNET می‌ باشد.

توکن Veilnet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 35 237 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100,00B VEILNET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VEILNET در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VEILNET طی یک ساعت گذشته به میزان -0,01% و در هفت روز اخیر به میزان -10,78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Veilnet (VEILNET)

ارزش بازار $ 35,24K$ 35,24K $ 35,24K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 35,24K$ 35,24K $ 35,24K سرمایه در گردش 100,00B 100,00B 100,00B عرضه کل 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

ارزش بازار فعلی Veilnet برابر است با $ 35,24K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VEILNET برابر است با 100,00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 35,24K است.