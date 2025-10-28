Umbrella NetworkUMB چیست

منبع Umbrella Network (UMB) وب سایت رسمی

UMB به ارزهای محلی

توکنومیکس Umbrella Network (UMB)

درک، توکنومیکس Umbrella Network (UMB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده UMB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Umbrella Network (UMB) امروز Umbrella Network (UMB) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای UMB به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی UMB نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی UMB نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Umbrella Network چقدر است؟ ارزش بازار UMB برابر است با $ 66.30K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش UMB چقدر است؟ عرضه در گردش UMB برابر است با 429.02M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت UMB چقدر بوده است؟ UMB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.62 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت UMB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ UMB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات UMB چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای UMB برابر است با -- USD . آیا UMB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد UMB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت UMB مراجعه کنید.

