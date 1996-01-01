پورتفوی YZI Labs (که قبلاً Binance Labs نام داشت) شامل پروژه‌ های بلاک‌ چینی است که توسط این بازوی سرمایه‌ گذاری خطرپذیر و انکوباتور پیشرو در صنعت حمایت می‌شوند. این توکن‌ها حوزه‌های مختلفی مانند زیرساخت وب3 و دیفای را در بر می‌ گیرند و نشان‌ دهنده سرمایه‌گذاری‌های استراتژیکی هستند که از ارزیابی‌ های دقیق نهادی عبور کرده‌ اند. دنبال کردن این دسته به سرمایه‌ گذاران کمک می‌ کند پروژه‌های از نظر فنی قوی را شناسایی کرده و جریان سرمایه نهادی را دنبال کنند.

اگرچه قرارگرفتن یک پروژه در سبد سرمایه‌گذاری YZI Labs به‌طور قابل‌توجهی موجب افزایش دیده‌شدن و اعتبار آن می‌شود، اما این موضوع به‌هیچ‌وجه تضمین قطعی برای فهرست‌شدن فوری در صرافی‌های متمرکز بزرگ رمزارزی محسوب نمی‌شود.

سبد سرمایه‌گذاری YZI Labs معمولاً از تنوع بالایی برخوردار است و به‌طور معمول شامل زیرساخت‌های پایه Web3، پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز، پلتفرم‌های نوآورانه گیم‌فای و شبکه‌های نوظهور هوش مصنوعی می‌شود.

به‌طور کلی بله؛ توکن‌هایی که توسط YZI Labs پشتیبانی می‌شوند اغلب از حمایت گسترده اکوسیستم بهره‌مند شده و در بسیاری از موارد موفق به فهرست‌شدن در صرافی‌های برتر رمزارزی می‌شوند، امری که به‌طور قابل‌توجهی نقدشوندگی آن‌ها در بازار جهانی را افزایش می‌دهد.

YZI Labs به‌عنوان یک شاخص مهم در سرمایه‌گذاری خطرپذیر تلقی می‌شود، زیرا پروژه‌های تحت حمایت آن معمولاً مراحل دقیق بررسی نهادی را پشت سر گذاشته‌اند؛ موضوعی که اغلب نشان‌دهنده بنیان‌های فنی قوی و احتمال بالاتر موفقیت در بلندمدت است.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش پرتفوی YZi Labs (قبلاً Binance Labs)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.