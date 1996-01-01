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برترین توکن‌ های پورتفوی YZI Labs بر اساس ارزش بازار

پورتفوی YZI Labs (که قبلاً Binance Labs نام داشت) شامل پروژه‌ های بلاک‌ چینی است که توسط این بازوی سرمایه‌ گذاری خطرپذیر و انکوباتور پیشرو در صنعت حمایت می‌شوند. این توکن‌ها حوزه‌های مختلفی مانند زیرساخت وب3 و دیفای را در بر می‌ گیرند و نشان‌ دهنده سرمایه‌گذاری‌های استراتژیکی هستند که از ارزیابی‌ های دقیق نهادی عبور کرده‌ اند. دنبال کردن این دسته به سرمایه‌ گذاران کمک می‌ کند پروژه‌های از نظر فنی قوی را شناسایی کرده و جریان سرمایه نهادی را دنبال کنند.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
$ 0.6796
-0.09%
-0.07%
-0.89%
$ 2.74B
$ 623.57K
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08407
+0.11%
+0.14%
-2.26%
$ 784.86M
$ 1.70M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.2616
-0.36%
+1.31%
-2.40%
$ 564.58M
$ 605.55K
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.434
-0.14%
+0.56%
-0.55%
$ 504.92M
$ 100.50K
5
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5396
+0.28%
-0.04%
-8.47%
$ 449.69M
$ 131.01K
6
Injective
Injective
INJ
$ 4.16
-0.12%
-1.86%
-2.79%
$ 417.48M
$ 211.47K
7
Curve
Curve
CRV
$ 0.2415
+0.04%
+0.92%
+1.56%
$ 365.53M
$ 1.49M
8
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.8315
-2.56%
-17.26%
+85.07%
$ 351.18M
$ 3.05M
9
TIA
TIA
TIA
$ 0.3041
0.00%
-0.56%
-5.52%
$ 280.03M
$ 544.60K
10
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004847
+0.31%
+2.12%
-0.71%
$ 270.66M
$ 2.19B
11
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002577
-0.04%
-0.23%
-2.12%
$ 254.85M
$ 222.07B
12
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.312
0.00%
+1.23%
-3.38%
$ 224.70M
$ 115.66K
13
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8724
-0.09%
-1.40%
-3.32%
$ 151.30M
$ 64.32K
14
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01255
+0.16%
+0.56%
-4.33%
$ 130.99M
$ 5.05M
15
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.3727
-0.33%
-0.25%
+7.88%
$ 124.76M
$ 179.20K
16
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2366
+0.08%
+2.46%
-2.42%
$ 118.70M
$ 222.86K
17
$ 0.03984
+0.15%
+0.35%
-2.91%
$ 117.48M
$ 1.42M
18
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08267
+0.13%
-0.42%
-1.73%
$ 116.71M
$ 700.16K
19
Gala
Gala
GALA
$ 0.001656
0.00%
-0.54%
-5.66%
$ 81.00M
$ 89.17M
20
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.646
+0.08%
+0.26%
-0.56%
$ 80.06M
$ 24.47K
21
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.997218
+0.01%
0.00%
-0.04%
$ 74.94M
$ 3.61K
22
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2072
+0.15%
+2.63%
+2.38%
$ 68.05M
$ 283.65K
23
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.010524
+0.15%
+1.65%
+9.57%
$ 48.80M
$ 5.63M
24
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04078
-0.02%
-0.02%
-0.98%
$ 43.94M
$ 1.42M
25
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03682
-0.38%
-2.42%
-5.77%
$ 43.48M
$ 54.98M
26
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005343
+0.41%
+0.90%
-4.53%
$ 41.83M
$ 12.63M
27
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02952
+0.13%
+0.98%
+3.91%
$ 41.71M
$ 2.71M
28
$ 0.004531
-0.31%
+0.78%
-7.03%
$ 39.53M
$ 12.16M
29
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05001
+0.42%
+4.20%
-5.87%
$ 38.67M
$ 1.50M
30
$ 0.006014
+0.25%
+2.65%
-0.41%
$ 38.63M
$ 9.83M
31
APRO
APRO
AT
$ 0.15388
-2.26%
-6.49%
-0.11%
$ 37.13M
$ 358.23K
32
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.22
-0.15%
+0.00%
-3.78%
$ 37.05M
$ 40.58M
33
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00978
-0.45%
-0.81%
-24.36%
$ 36.26M
$ 5.81M
34
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3506
-0.43%
+0.43%
-4.17%
$ 35.12M
$ 158.01K
35
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003386
-0.32%
+0.86%
-5.90%
$ 33.96M
$ 16.71M
36
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.04149
+0.34%
+1.89%
+8.41%
$ 32.17M
$ 1.79M
37
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.06374
-0.19%
+4.60%
-2.99%
$ 31.77M
$ 1.13M
38
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04345
+0.65%
+2.21%
+3.95%
$ 30.80M
$ 1.71M
39
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004824
-0.19%
-0.02%
-10.31%
$ 30.78M
$ 112.45M
40
WINK
WINK
WIN
$ 0.0000303
+0.03%
-1.04%
-2.87%
$ 30.24M
$ 1.87B
41
Band
Band
BAND
$ 0.156028
+0.03%
0.00%
-10.45%
$ 28.18M
$ 1.22M
42
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004925
+0.90%
+3.74%
-0.69%
$ 27.99M
$ 15.60M
43
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02138
+0.66%
+6.11%
-2.24%
$ 27.87M
$ 3.07M
44
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06069
-0.15%
+0.86%
+1.03%
$ 27.73M
$ 926.12K
45
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05764
+0.14%
+2.17%
-1.55%
$ 27.43M
$ 1.02M
46
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006408
-0.83%
-4.92%
-6.77%
$ 25.75M
$ 9.74M
47
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.08433
-0.25%
-6.34%
-17.58%
$ 23.68M
$ 774.81K
48
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.002724
-0.22%
+0.91%
-9.99%
$ 23.59M
$ 21.22M
49
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02505676
+0.14%
-0.00%
-11.92%
$ 23.38M
$ 2.75M
50
Zest Protocol
Zest Protocol
ZEST
$ 0.14681
-0.01%
-0.31%
-7.92%
$ 21.40M
$ 505.48K

سوالات متداول

سبد سرمایه‌گذاری YZI Labs در بازار رمزارز چه مفهومی دارد؟
سبد سرمایه‌گذاری YZI Labs نمایانگر مجموعه‌ای گزینش‌شده از پروژه‌های بلاکچینی و رمزارزهاست که از حمایت سرمایه‌گذاری راهبردی و برنامه‌های پرورش این نهاد—که پیش‌تر با نام Binance Labs شناخته می‌شد—بهره‌مند شده‌اند.
چرا YZI Labs به‌عنوان یک شاخص مهم در سرمایه‌گذاری خطرپذیر رمزارزی در نظر گرفته می‌شود؟
YZI Labs به‌عنوان یک شاخص مهم در سرمایه‌گذاری خطرپذیر تلقی می‌شود، زیرا پروژه‌های تحت حمایت آن معمولاً مراحل دقیق بررسی نهادی را پشت سر گذاشته‌اند؛ موضوعی که اغلب نشان‌دهنده بنیان‌های فنی قوی و احتمال بالاتر موفقیت در بلندمدت است.
آیا توکن‌هایی که توسط YZI Labs پشتیبانی می‌شوند معمولاً از نقدشوندگی بازار بالاتری برخوردارند؟
به‌طور کلی بله؛ توکن‌هایی که توسط YZI Labs پشتیبانی می‌شوند اغلب از حمایت گسترده اکوسیستم بهره‌مند شده و در بسیاری از موارد موفق به فهرست‌شدن در صرافی‌های برتر رمزارزی می‌شوند، امری که به‌طور قابل‌توجهی نقدشوندگی آن‌ها در بازار جهانی را افزایش می‌دهد.
چه نوع پروژه‌های بلاکچینی معمولاً در سبد سرمایه‌گذاری YZI Labs قرار می‌گیرند؟
سبد سرمایه‌گذاری YZI Labs معمولاً از تنوع بالایی برخوردار است و به‌طور معمول شامل زیرساخت‌های پایه Web3، پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز، پلتفرم‌های نوآورانه گیم‌فای و شبکه‌های نوظهور هوش مصنوعی می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش پرتفوی YZi Labs (قبلاً Binance Labs)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.