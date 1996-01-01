پورتفوی YZI Labs (که قبلاً Binance Labs نام داشت) شامل پروژه های بلاک چینی است که توسط این بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر و انکوباتور پیشرو در صنعت حمایت میشوند. این توکنها حوزههای مختلفی مانند زیرساخت وب3 و دیفای را در بر می گیرند و نشان دهنده سرمایهگذاریهای استراتژیکی هستند که از ارزیابی های دقیق نهادی عبور کرده اند. دنبال کردن این دسته به سرمایه گذاران کمک می کند پروژههای از نظر فنی قوی را شناسایی کرده و جریان سرمایه نهادی را دنبال کنند.
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