hikikomoriHIKI چیست

This project is about the tokenization of “Hikikomori”. It is a cultural phenomenon where one excludes themselves from society completely. Mainly, they stay home all day, every day. They can also have jobs, but have no interest in participating in the outside world. "pulling inward, being confined") are reclusive adolescents or adults who withdraw from social life, often seeking extreme degrees of isolation and confinement. The term refers to both the sociological phenomenon in general and the individuals belonging to this societal group. This project is about the tokenization of “Hikikomori”. It is a cultural phenomenon where one excludes themselves from society completely. Mainly, they stay home all day, every day. They can also have jobs, but have no interest in participating in the outside world. "pulling inward, being confined") are reclusive adolescents or adults who withdraw from social life, often seeking extreme degrees of isolation and confinement. The term refers to both the sociological phenomenon in general and the individuals belonging to this societal group.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع hikikomori (HIKI) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت hikikomori (USD)

ارزش hikikomori (HIKI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از hikikomori (HIKI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت hikikomori را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت hikikomori را بررسی کنید!

HIKI به ارزهای محلی

توکنومیکس hikikomori (HIKI)

درک، توکنومیکس hikikomori (HIKI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HIKI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره hikikomori (HIKI) امروز hikikomori (HIKI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HIKI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HIKI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HIKI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار hikikomori چقدر است؟ ارزش بازار HIKI برابر است با $ 131.07K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HIKI چقدر است؟ عرضه در گردش HIKI برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HIKI چقدر بوده است؟ HIKI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HIKI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HIKI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات HIKI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HIKI برابر است با -- USD . آیا HIKI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HIKI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HIKI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به hikikomori (HIKI)