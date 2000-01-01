پروتکل های دارایی های دنیای واقعی (RWA) بر توکنیزه کردن دارایی های فیزیکی یا مالی سنتی—مانند املاک، اوراق قرضه و اعتبار خصوصی—روی بلاکچین تمرکز دارند. با ایجاد پل میان امور مالی سنتی (TradFi) و دیفای، این بخش نقدینگی جهانی را آزاد کرده و امکان مالکیت کسری دارایی های خارج از زنجیره را فراهم می کند. این حوزه به طور گسترده به عنوان یک عامل کلیدی برای ورود سرمایه نهادی و بازده واقعی به اکوسیستم کریپتو در نظر گرفته می شود.
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