برترین توکن‌ های دارایی‌ های دنیای واقعی (RWA) بر اساس ارزش بازار

پروتکل‌ های دارایی‌ های دنیای واقعی (RWA) بر توکنیزه کردن دارایی‌ های فیزیکی یا مالی سنتی—مانند املاک، اوراق قرضه و اعتبار خصوصی—روی بلاک‌چین تمرکز دارند. با ایجاد پل میان امور مالی سنتی (TradFi) و دیفای، این بخش نقدینگی جهانی را آزاد کرده و امکان مالکیت کسری دارایی‌ های خارج از زنجیره را فراهم می‌ کند. این حوزه به‌ طور گسترده به‌ عنوان یک عامل کلیدی برای ورود سرمایه نهادی و بازده واقعی به اکوسیستم کریپتو در نظر گرفته می‌ شود.