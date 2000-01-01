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برترین توکن‌ های دارایی‌ های دنیای واقعی (RWA) بر اساس ارزش بازار

پروتکل‌ های دارایی‌ های دنیای واقعی (RWA) بر توکنیزه کردن دارایی‌ های فیزیکی یا مالی سنتی—مانند املاک، اوراق قرضه و اعتبار خصوصی—روی بلاک‌چین تمرکز دارند. با ایجاد پل میان امور مالی سنتی (TradFi) و دیفای، این بخش نقدینگی جهانی را آزاد کرده و امکان مالکیت کسری دارایی‌ های خارج از زنجیره را فراهم می‌ کند. این حوزه به‌ طور گسترده به‌ عنوان یک عامل کلیدی برای ورود سرمایه نهادی و بازده واقعی به اکوسیستم کریپتو در نظر گرفته می‌ شود.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.001
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 21.41B
$ 2.76M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.54
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
3
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1585
-0.13%
+0.63%
-2.34%
$ 5.36B
$ 1.22M
4
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
5
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
6
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,360.85
-0.02%
+0.02%
+0.85%
$ 2.67B
$ 56.99
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 894.00K
8
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,378.24
-0.05%
0.00%
+0.89%
$ 2.00B
$ 108.43
9
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.32439
+0.01%
-0.38%
-6.86%
$ 1.58B
$ 371.68K
10
Blockchain Capital
Blockchain Capital
BCAP
$ 106.16
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 967.34M
--
11
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 958.53M
--
12
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.25M
--
13
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07983
-0.01%
+0.53%
-3.74%
$ 710.73M
$ 700.42K
14
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 700.62M
--
15
Quant
Quant
QNT
$ 57.86
+0.07%
-0.38%
-0.58%
$ 699.01M
$ 526.40
16
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999213
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 679.37M
$ 663.26K
17
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0.02685
0.00%
-0.07%
-0.15%
$ 552.16M
$ 2.45M
18
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00750538
-0.18%
+0.01%
-5.14%
$ 424.17M
$ 4.37K
19
Injective
Injective
INJ
$ 4.167
-0.12%
-1.86%
-2.79%
$ 417.48M
$ 211.47K
20
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 138.95
-0.06%
-0.02%
+4.25%
$ 331.56M
$ 7.19K
21
TIA
TIA
TIA
$ 0.3043
0.00%
-0.56%
-5.52%
$ 280.03M
$ 544.60K
22
OnRe Tokenized Reinsurance
OnRe Tokenized Reinsurance
ONYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 261.15M
$ 1.58M
23
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
PC0000031
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 202.50M
--
24
VanEck Treasury Fund
VanEck Treasury Fund
VBILL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 193.26M
--
25
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16152
-0.36%
+5.85%
+7.74%
$ 192.56M
$ 424.46K
26
$ 781.09
+0.02%
-0.02%
+0.72%
$ 169.09M
$ 75.55
27
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
PC0000033
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 162.50M
--
28
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0015994
+0.66%
+2.21%
-7.31%
$ 159.47M
$ 124.85M
29
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.565
-0.32%
+0.32%
-2.31%
$ 153.46M
$ 41.95K
30
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 101.73
0.00%
-0.00%
-0.05%
$ 151.77M
$ 19.77K
31
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.017
0.00%
0.00%
0.00%
$ 148.07M
--
32
$ 225.28
0.00%
+0.08%
+0.29%
$ 147.45M
$ 290.09
33
$ 96.02
+0.07%
0.00%
+1.72%
$ 140.80M
$ 591.05
34
$ 71.55
0.00%
+0.56%
+6.08%
$ 139.04M
$ 832.39
35
$ 348.54
-0.25%
+0.08%
-2.40%
$ 134.63M
$ 160.29
36
Tradable LatAm Fintech SSTN
Tradable LatAm Fintech SSTN
PC0000097
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 134.00M
--
37
$ 343.17
-0.07%
+0.15%
+3.77%
$ 133.56M
$ 162.47
38
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2559
-0.23%
-1.77%
-9.79%
$ 127.60M
$ 325.14K
39
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,357.11
+0.12%
-0.00%
+0.65%
$ 118.63M
$ 8.87M
40
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.018
0.00%
+0.01%
+0.10%
$ 117.88M
$ 98.53K
41
Tradable Singapore Fintech SSL
Tradable Singapore Fintech SSL
PC0000023
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 114.50M
--
42
Alpha Bulgaria Warrants
Alpha Bulgaria Warrants
ALFW
$ 3.2
0.00%
0.00%
0.00%
$ 114.33M
--
43
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
PC0000015
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 105.97M
--
44
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
$ 1,027.3
-0.02%
0.00%
+0.04%
$ 103.03M
--
45
SOON
SOON
SOON
$ 0.1981
-0.80%
-1.69%
-8.37%
$ 101.94M
$ 391.26K
46
$ 71.5
+0.10%
+0.48%
+6.44%
$ 100.96M
$ 870.09
47
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0727
-0.06%
-0.08%
-4.38%
$ 99.87M
$ 2.75M
48
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,108.58
-0.02%
0.00%
+0.28%
$ 95.31M
--
49
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1521
+0.20%
+2.42%
-6.11%
$ 87.84M
$ 488.21K
50
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,362.0
0.00%
--
+1.64%
$ 85.08M
$ 3.69

سوالات متداول

دارایی‌های دنیای واقعی در صنعت بلاکچین به چه معناست؟
دارایی‌های دنیای واقعی به فرآیند توکنیزه‌کردن دارایی‌های مالی سنتی و فیزیکی—مانند املاک، اوراق بدهی دولتی یا اعتبارات خصوصی—و انتقال آن‌ها به بستر بلاکچین در قالب توکن‌های دیجیتال اشاره دارد.
توکنیزه‌کردن دارایی‌های فیزیکی چه مزایایی برای اکوسیستم مالی غیرمتمرکز دارد؟
توکنیزه‌کردن دارایی‌های فیزیکی پلی میان نظام مالی سنتی (Tradfi) و مالی غیرمتمرکز (DeFi) ایجاد می‌کند، نقدینگی قابل‌توجهی را از خارج وارد بازار رمزارزها می‌سازد و برای سرمایه‌گذاران بلاکچینی فرصت‌های بازدهی باثبات مبتنی بر دارایی‌های واقعی فراهم می‌کند.
رایج‌ترین انواع دارایی‌های دنیای واقعی که در بلاکچین معامله می‌شوند کدام‌اند؟
رایج‌ترین دارایی‌های دنیای واقعی که توکنیزه می‌شوند شامل اسناد خزانه ایالات متحده، استیبل‌کوین‌های با پشتوانه ارزهای فیات، توکن‌های مالکیت کسری املاک، و اعتبارات خصوصی شرکت‌ها به‌صورت توکنیزه‌شده هستند.
پروتکل‌های RWA چگونه مالکیت قانونی دارایی‌های فیزیکی توکنیزه‌شده را تضمین می‌کنند؟
پروتکل‌های RWA به ترکیبی از قراردادهای هوشمند برای ردیابی دیجیتال و تراست‌های حقوقی خارج از زنجیره یا شرکت‌های با هدف خاص (SPV) متکی هستند تا اطمینان حاصل شود که توکن دیجیتال به‌درستی نمایانگر مالکیت قانونی دارایی فیزیکی است.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش دارایی‌های دنیای واقعی (RWA)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.