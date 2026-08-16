قیمت امروز K9

قیمت لحظه‌ ای K9 (K9) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 17,05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی K9 به USD برابر با $ 0 برای هر K9 می‌ باشد.

توکن K9 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 473 951 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1,12B K9 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، K9 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز K9 طی یک ساعت گذشته به میزان -2,18% و در هفت روز اخیر به میزان -21,44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4,42K رسیده است.

اطلاعات بازار K9 (K9)

ارزش بازار $ 473,95K$ 473,95K $ 473,95K حجم (24 ساعته) $ 4,42K$ 4,42K $ 4,42K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 473,95K$ 473,95K $ 473,95K سرمایه در گردش 1,12B 1,12B 1,12B عرضه کل 1 123 000 000,0 1 123 000 000,0 1 123 000 000,0

ارزش بازار فعلی K9 برابر است با $ 473,95K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4,42K. عرضه در گردش K9 برابر است با 1,12B، و عرضه کل آن 1123000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 473,95K است.