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برترین توکن‌ های حریم خصوصی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش حریم خصوصی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 489.6
-0.07%
-0.41%
-4.28%
$ 8.18B
$ 1.31K
2
Monero
Monero
XMR
$ 409.39
+0.10%
+2.49%
+3.83%
$ 7.68B
$ 4.36K
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.571
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
4
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.22
+0.14%
+0.91%
-2.99%
$ 3.41B
$ 42.03K
5
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6372
-0.08%
+0.49%
+2.32%
$ 2.13B
$ 204.73K
6
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.07994
+0.11%
-3.42%
-12.59%
$ 617.98M
$ 19.83M
7
Humanity
Humanity
H
$ 0.14971
-0.36%
+24.03%
+88.15%
$ 419.84M
$ 7.05M
8
DASH
DASH
DASH
$ 29.94
-0.13%
-0.47%
-3.57%
$ 381.18M
$ 5.49K
9
Decred
Decred
DCR
$ 12.071
-0.26%
-0.07%
-6.37%
$ 210.83M
$ 5.35K
10
STRK
STRK
STRK
$ 0.02321
+0.04%
+1.13%
-1.32%
$ 147.57M
$ 5.61M
11
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.543
+0.19%
-1.57%
-0.08%
$ 131.07M
$ 69.68K
12
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04316
+0.68%
-5.58%
-4.03%
$ 94.89M
$ 2.40M
13
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007475
-0.15%
+0.43%
-6.09%
$ 74.04M
$ 10.24M
14
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.006
-0.05%
-0.50%
-5.27%
$ 72.50M
$ 14.89K
15
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003469
-0.03%
+0.17%
+6.77%
$ 43.76M
$ 27.16M
16
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005377
+0.41%
+0.90%
-4.53%
$ 41.83M
$ 12.63M
17
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.2081
+0.53%
-2.66%
-1.65%
$ 40.85M
$ 859.75K
18
Verge
Verge
XVG
$ 0.002082
-0.14%
-0.48%
-6.38%
$ 34.42M
$ 28.07M
19
TornadoCash
TornadoCash
TORN
$ 5.553
+0.50%
+1.78%
+0.50%
$ 29.48M
$ 10.18K
20
COTI
COTI
COTI
$ 0.010152
+1.03%
-1.14%
-5.63%
$ 29.12M
$ 9.02M
21
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.010346
+0.41%
-5.78%
-53.87%
$ 25.69M
$ 8.36M
22
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2846
-0.52%
+3.48%
+3.22%
$ 24.81M
$ 236.33K
23
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.08416
-0.25%
-6.34%
-17.58%
$ 23.68M
$ 774.81K
24
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00483
-0.41%
+1.05%
-11.21%
$ 23.24M
$ 10.53M
25
Nock
Nock
NOCK
$ 0.010397
+0.25%
+11.29%
+8.80%
$ 22.86M
$ 8.27M
26
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.04648
-1.01%
+0.13%
+8.58%
$ 21.56M
$ 45.51M
27
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01621273
-0.05%
+0.05%
-7.30%
$ 15.65M
$ 505.60
28
NYM
NYM
NYM
$ 0.01811
+0.06%
-0.71%
-2.63%
$ 15.14M
$ 2.94M
29
ARPA
ARPA
ARPA
$ 0.008586
-0.42%
+1.81%
-3.95%
$ 13.05M
$ 7.42M
30
Octra
Octra
OCT
$ 0.02060764
-0.01%
-0.01%
+3.81%
$ 12.88M
$ 4.46K
31
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6238
0.00%
+0.45%
-1.22%
$ 11.66M
$ 96.69K
32
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3354
-0.56%
-9.73%
-38.79%
$ 11.29M
$ 814.25K
33
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04092
-0.24%
+0.84%
-8.22%
$ 11.27M
$ 1.39M
34
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0.011225
-2.85%
-1.84%
-6.04%
$ 8.83M
$ 7.26M
35
Arcane
Arcane
ARCANE
$ 0.0077614
-0.09%
-0.01%
-17.91%
$ 6.52M
$ 1.31K
36
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 63,031
+0.06%
-0.00%
-4.08%
$ 6.09M
$ 90.52K
37
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
$ 0.0505
0.00%
-0.59%
+0.80%
$ 4.92M
$ 49.41K
38
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01035
0.00%
-0.48%
-8.33%
$ 4.83M
$ 125.71K
39
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01574797
0.00%
+0.05%
-10.89%
$ 4.40M
$ 98.29
40
Aragon
Aragon
ANT
$ 0.091739
0.00%
--
-22.33%
$ 3.96M
$ 15.63
41
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.0108
-0.28%
-1.64%
-8.71%
$ 3.68M
$ 5.02M
42
BLACKCOIN
BLACKCOIN
BLACKCOIN
$ 0.00305341
-0.10%
+0.01%
-2.23%
$ 3.05M
$ 12.44K
43
Umbra
Umbra
UMBRA
$ 0.214249
+0.02%
+0.01%
-15.52%
$ 2.97M
$ 5.29K
44
Grin
Grin
GRIN
$ 0.01230904
0.00%
-0.06%
-14.76%
$ 2.75M
$ 2.12K
45
Navio
Navio
NAV
$ 0.0350106
-0.07%
+0.03%
-8.68%
$ 2.70M
$ 26.47
46
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11587
-0.02%
-1.21%
+3.65%
$ 2.33M
$ 669.70K
47
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.008709
+0.65%
-1.50%
-8.44%
$ 2.32M
$ 6.54M
48
Zclassic
Zclassic
ZCL
$ 0.200226
-0.20%
-0.04%
+11.25%
$ 2.07M
$ 253.90
49
Session Token
Session Token
SESH
$ 0.01231385
+0.31%
+0.02%
-1.79%
$ 1.89M
$ 2.50K
50
Loyal
Loyal
LOYAL
$ 0.144476
0.00%
+0.00%
-1.90%
$ 1.81M
$ 1.35

سوالات متداول

توکن‌ های حریم خصوصی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های حریم خصوصی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 115 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $30.36B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن حریم خصوصی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته حریم خصوصی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن H با ثبت تغییر قیمتی 24.03% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن حریم خصوصی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 115 توکن از دسته حریم خصوصی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص حریم خصوصی می‌توان به ZEC, XMR, LINK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته حریم خصوصی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های حریم خصوصی در حال حاضر حدود $30.36B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش حریم خصوصی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.