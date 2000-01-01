خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های تم سگ بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش تم سگ را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07001
+0.16%
+0.32%
-0.04%
$ 11.93B
$ 28.97M
2
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1779
-0.22%
-0.73%
-9.84%
$ 6.46B
$ 7.25M
3
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004552
+0.11%
-0.11%
-2.76%
$ 2.68B
$ 105.35B
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002358
-0.04%
-0.42%
-4.84%
$ 207.67M
$ 98.71B
5
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.0000204
-0.05%
+0.69%
-5.55%
$ 195.53M
$ 3.22B
6
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1372
0.00%
+0.29%
-5.58%
$ 136.84M
$ 1.03M
7
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3711
-0.03%
-2.83%
-8.56%
$ 92.70M
$ 177.13K
8
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000004916
+0.89%
+0.91%
-7.89%
$ 91.89M
$ 110.12B
9
DogBull
DogBull
DOGO
$ 0.072653
+0.04%
-0.03%
-3.54%
$ 73.38M
$ 3.93M
10
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.007
+0.10%
-0.02%
-6.58%
$ 72.50M
$ 14.79K
11
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006173
-0.08%
+0.63%
-3.47%
$ 61.81M
$ 95.19M
12
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003271
-0.15%
+0.40%
-6.24%
$ 58.70M
$ 232.45T
13
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001016
-0.10%
+2.01%
-4.79%
$ 42.66M
$ 483.02M
14
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003238
+0.46%
+1.63%
-6.48%
$ 28.86M
$ 178.69M
15
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02127
-0.47%
+5.83%
-3.93%
$ 27.72M
$ 3.06M
16
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 6.545E-5
+0.09%
+1.50%
-15.14%
$ 27.53M
--
17
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.0000000263
-0.04%
-0.76%
-3.17%
$ 26.25M
$ 3.21T
18
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0.00003501
+0.23%
+2.64%
-9.08%
$ 18.11M
$ 1.55B
19
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0.01576
+1.02%
-1.12%
-19.18%
$ 15.32M
$ 4.47M
20
Just a chill guy
Just a chill guy
CHILLGUY
$ 0.011074
+0.01%
+4.09%
-5.54%
$ 11.07M
$ 7.00M
21
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004357
+0.05%
+2.52%
-8.43%
$ 10.18M
$ 37.32M
22
Osaka Protocol
Osaka Protocol
OSAK
$ 1.3242E-8
-0.70%
-1.90%
-3.96%
$ 10.08M
--
23
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2.747E-5
-1.04%
0.00%
-2.55%
$ 9.92M
--
24
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04163
+1.06%
-1.99%
-5.99%
$ 9.63M
$ 1.35M
25
KishuInu
KishuInu
KISHU
$ 0.00000000010152
0.00%
+1.04%
+2.18%
$ 9.39M
$ 579.01T
26
Koma Inu
Koma Inu
KOMA
$ 0.01417
+1.07%
+1.50%
+7.92%
$ 8.54M
$ 706.03K
27
Bert
Bert
BERT
$ 0.008537
+0.23%
-3.12%
-7.42%
$ 8.29M
$ 6.21M
28
Coinbase Wrapped DOGE
Coinbase Wrapped DOGE
CBDOGE
$ 0.069764
+0.03%
-0.00%
-0.42%
$ 8.13M
$ 3.02K
29
Resistance Dog
Resistance Dog
REDO
$ 0.07503
+0.23%
+6.69%
+4.28%
$ 7.51M
$ 885.55K
30
I love puppies
I love puppies
PUPPIES
$ 1.64331E-7
-0.21%
+4.50%
-25.65%
$ 6.92M
--
31
Stader
Stader
SD
$ 0.0977
+0.10%
-1.61%
-10.88%
$ 6.90M
$ 535.16K
32
Hosky
Hosky
HOSKY
$ 6.021E-9
+0.02%
-1.20%
-6.58%
$ 6.02M
--
33
Baby Shiba Inu
Baby Shiba Inu
BABYSHIBAINU
$ 5.454E-9
-0.05%
+0.40%
+0.31%
$ 5.45M
--
34
Venus DOGE
Venus DOGE
VDOGE
$ 0.00142346
+0.15%
+0.00%
-0.26%
$ 5.12M
--
35
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0.00464587
0.00%
+0.39%
+33.89%
$ 4.65M
$ 3.02K
36
AMATERASU OMIKAMI
AMATERASU OMIKAMI
OMIKAMI
$ 0.00462264
0.00%
-0.01%
-4.74%
$ 4.62M
$ 3.71K
37
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0.00005722
-0.04%
-1.70%
-7.70%
$ 3.79M
$ 972.57M
38
PIBBLE
PIBBLE
PIB
$ 0.0001166
0.00%
+1.75%
-0.93%
$ 3.46M
$ 138.30M
39
DogeKing
DogeKing
DOGEKING
$ 3.011E-9
+0.13%
+0.90%
-2.02%
$ 3.01M
--
40
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.02887
+0.35%
-3.59%
+6.50%
$ 2.83M
$ 2.77M
41
Kendu
Kendu
KENDU
$ 2.69E-6
-0.37%
-1.30%
-6.27%
$ 2.67M
--
42
ALLINDOGE
ALLINDOGE
ALLINDOGE
$ 0.00244292
+0.17%
+0.01%
-5.96%
$ 2.42M
$ 5.08K
43
The Original Doge
The Original Doge
OGDOGE
$ 0.00267575
+2.87%
+0.01%
-13.17%
$ 2.34M
$ 30.98K
44
Dingocoin
Dingocoin
DINGO
$ 0.00002024
-0.05%
-1.61%
-20.63%
$ 2.33M
$ 910.12M
45
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
$ 2.16E-5
0.00%
+1.00%
0.00%
$ 2.16M
--
46
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.002244
-0.13%
+3.08%
-8.85%
$ 2.09M
$ 27.35M
47
DOWGE
DOWGE
DJI6930
$ 0.001947
-0.46%
-0.92%
-5.05%
$ 1.94M
$ 21.05M
48
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001914
+0.78%
-4.96%
-13.00%
$ 1.93M
$ 13.81M
49
Myro
Myro
MYRO
$ 0.001965
-0.41%
+1.45%
-1.51%
$ 1.85M
$ 28.05M
50
ShibaDoge
ShibaDoge
SHIBDOGE
$ 1.0E-17
0.00%
-0.10%
0.00%
$ 1.83M
--

سوالات متداول

توکن‌ های تم سگ چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های تم سگ به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 365 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $22.48B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن تم سگ چیست؟
در میان توکن‌ های دسته تم سگ که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BANA با ثبت تغییر قیمتی 131.32% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن تم سگ در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 365 توکن از دسته تم سگ را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص تم سگ می‌توان به DOGE, ADA, SHIB اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته تم سگ چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های تم سگ در حال حاضر حدود $22.48B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش تم سگ، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.