قیمت امروز Divvy

قیمت لحظه‌ ای Divvy (DIVVY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 14.34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DIVVY به USD برابر با $ 0 برای هر DIVVY می‌ باشد.

توکن Divvy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 60,077 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 994.55M DIVVY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DIVVY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DIVVY طی یک ساعت گذشته به میزان -2.84% و در هفت روز اخیر به میزان -60.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Divvy (DIVVY)

ارزش بازار $ 60.08K$ 60.08K $ 60.08K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 60.08K$ 60.08K $ 60.08K سرمایه در گردش 994.55M 994.55M 994.55M عرضه کل 994,550,864.9746782 994,550,864.9746782 994,550,864.9746782

ارزش بازار فعلی Divvy برابر است با $ 60.08K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DIVVY برابر است با 994.55M، و عرضه کل آن 994550864.9746782 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 60.08K است.