قیمت لحظه‌ ای Deri Protocol امروز برابر است با 0.00497818 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DERI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DERI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Deri Protocol امروز برابر است با 0.00497818 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DERI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DERI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره DERI

اطلاعات قیمت DERI

وب‌سایت رسمی DERI

توکنومیکس DERI

پیش‌بینی قیمت DERI

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Deri Protocol

قیمت Deri Protocol (DERI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 DERI به USD:

$0.00497818
$0.00497818$0.00497818
+8.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Deri Protocol (DERI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:38:44 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Deri Protocol (DERI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00456755
$ 0.00456755$ 0.00456755
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00527055
$ 0.00527055$ 0.00527055
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00456755
$ 0.00456755$ 0.00456755

$ 0.00527055
$ 0.00527055$ 0.00527055

$ 3.77
$ 3.77$ 3.77

$ 0.00200107
$ 0.00200107$ 0.00200107

+0.10%

+8.80%

+12.38%

+12.38%

قیمت لحظه‌ ای Deri Protocol (DERI) برابر است با $0.00497818. در 24 ساعت گذشته، DERI در بازه قیمتی حداقل $ 0.00456755 تا حداکثر $ 0.00527055 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DERI برابر با $ 3.77 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00200107 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DERI در یک ساعت گذشته +0.10%، در 24 ساعت گذشته +8.80% و در 7 روز گذشته +12.38% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Deri Protocol (DERI)

$ 653.18K
$ 653.18K$ 653.18K

--
----

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

131.19M
131.19M 131.19M

490,127,939.592577
490,127,939.592577 490,127,939.592577

ارزش بازار فعلی Deri Protocol برابر است با $ 653.18K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DERI برابر است با 131.19M، و عرضه کل آن 490127939.592577 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.44M است.

تاریخچه قیمت Deri Protocol (DERI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Deri Protocol به USD به میزان $ +0.00040247 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Deri Protocol به USD به میزان $ -0.0032799291 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Deri Protocol به USD به میزان $ -0.0010849769 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Deri Protocol به USD به میزان $ -0.000474747359257467 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00040247+8.80%
30 روز$ -0.0032799291-65.88%
60 روز$ -0.0010849769-21.79%
90 روز$ -0.000474747359257467-8.70%

Deri ProtocolDERI چیست

Deri is a decentralized protocol for users to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently. It is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. This is achieved by liquidity pools playing the roles of counterparties for users. With Deri protocol, risk exposures are tokenized as NFTs so that they can be imported into other DeFi projects for their own financial purposes. Having provided an effective on-chain mechanism to exchange and hold risks, Deri protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Deri Protocol (DERI)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Deri Protocol (USD)

ارزش Deri Protocol (DERI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Deri Protocol (DERI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Deri Protocol را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Deri Protocol را بررسی کنید!

DERI به ارزهای محلی

توکنومیکس Deri Protocol (DERI)

درک، توکنومیکس Deri Protocol (DERI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DERI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Deri Protocol (DERI)

امروز Deri Protocol (DERI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DERI به واحد USD برابر است با 0.00497818 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DERI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DERI نسبت به USD برابر است با $ 0.00497818. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Deri Protocol چقدر است؟
ارزش بازار DERI برابر است با $ 653.18K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DERI چقدر است؟
عرضه در گردش DERI برابر است با 131.19M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DERI چقدر بوده است؟
DERI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 3.77 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DERI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DERI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00200107 USD رسید.
حجم معاملات DERI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DERI برابر است با -- USD.
آیا DERI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DERI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DERI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:38:44 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Deri Protocol (DERI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,964.70
$113,964.70$113,964.70

-0.87%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,104.66
$4,104.66$4,104.66

-1.63%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05481
$0.05481$0.05481

-1.61%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.49
$201.49$201.49

+0.68%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1633
$4.1633$4.1633

-19.72%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,104.66
$4,104.66$4,104.66

-1.63%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,964.70
$113,964.70$113,964.70

-0.87%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.49
$201.49$201.49

+0.68%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6313
$2.6313$2.6313

-1.12%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,140.33
$1,140.33$1,140.33

-0.29%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001098
$0.001098$0.001098

+83.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001382
$0.0000000000000001382$0.0000000000000001382

+1,167.88%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1597
$0.1597$0.1597

+219.40%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04444
$0.04444$0.04444

+122.20%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000216
$0.0000000000216$0.0000000000216

+111.76%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03680
$0.03680$0.03680

+97.63%