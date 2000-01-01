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دسته‌ بندی‌ های کریپتو

دسته‌بندی‌ها و بخش‌های ارز دیجیتال را در MEXC کشف کنید که بر اساس اکوسیستم‌ها، کاربردها، فناوری‌ها و موارد دیگر گروه‌بندی شده‌اند. این دسته‌ها بر اساس تغییر قیمت 24 ساعته رتبه‌بندی می‌شوند. هر دسته را انتخاب کنید تا توکن‌های تشکیل‌دهنده آن و عملکرد اخیر بازار را مشاهده کنید.

#دسته‌بندیبیشترین رشدها
451اکوسیستم Kroma
LINK
----------1452اکوسیستم Terra
AMPLUNA
ROAR
CAPA
----------14453اکوسیستم Evmos
JUNO
GRAV
STARS
----------9454Gensyn Ecosystem
AI
USDC.E
----------2455اکوسیستم Zilliqa
XCAD
SEED
FPS
----------5456Bitkub Ecosystem
KKUB
----------1457اکوسیستم IOTA EVM
WETH
WAGMI
USDC.E
----------8458اکوسیستم Base
TRUMPENG
BOTCOIN
XIO
----------1538459اکوسیستم X Layer
DOGSHIT
GOUT COIN
BANMAO
----------35460اکوسیستم اصلی
ASX
CLND
WCORE
----------11461اکوسیستم Redbelly Network
RBNT
AUDX
LQDX
----------6462اکوسیستم Massa
MAS
----------1463توکن‌های قابل بازخرید نقدی
EZSOL
KYSOL
SSOL
--------$ 9.63M14464اکوسیستم Cardano
LQ
SURGE
$LOBSTER
----------59465اکوسیستم Mode
SOLVBTC
WFRAX
MODE
----------24466اکوسیستم Linea
SIDUS
LPUSS
SOULS
----------58467اکوسیستم Lens
LINK
----------1468اکوسیستم Astar zkEVM
BONSAICOIN
----------1469Doma Ecosystem
USDC.E
----------1470اکوسیستم Morph L2
MX
USDC
USDE
----------10471اکوسیستم Immutable zkEVM
IMX
GOG
OIK
----------12472Gravity L1 Ecosystem
G
----------1473اکوسیستم Oasys
WOAS
SGC
MCHC
----------5474اکوسیستم شبکه بوبا
BOBA
FRAX
MIMATIC
----------7475اکوسیستم SmartBCH
WBCH
----------1476اکوسیستم شبکه Voi
VOI
----------1477اکوسیستم Bitlayer
LINK
BRBTC
PELL
----------5478اکوسیستم Oasis Emerald
WBTC
ETH
AVAX
----------4479اکوسیستم Ethereum Classic
WETC
USC
----------2480اکوسیستم Theta
THETA
WBNB
MTRG
----------4481اکوسیستم شبکه کانستلیشن
UP
DOR
----------2482اکوسیستم VeChain
VTHO
SHA
VET
----------6483اکوسیستم Celo
EURA
SELFCLAW
ETHIX
----------45484اکوسیستم Bittensor EVM
WTAO
LINK
----------2485اکوسیستم World Chain
RUSD
BOWSER
IDRX
----------18486اکوسیستم Hedera
BONZO
DINO
JEET
----------34487اکوسیستم Oraichain
ORAIX
OCH
AIRI
----------3488اکوسیستم Vanar Chain
VANRY
----------1489اکوسیستم Klever
KLV
----------1490اکوسیستم Blast
OHNO
BAG
OX
----------31491اکوسیستم Osmosis
GRAV
ROAR
STARS
----------87492اکوسیستم Abstract
BOOST
CHAD
UWU69
----------40493اکوسیستم ترون
NEIRO
ZAPO
USDWON
----------80494اکوسیستم Sonic SVM
SONIC
----------1495Liquid Restaked ETH
CMETH
PZETH
YNETHX
--------$ 9.71K3496Liquid Restaked SOL
EZSOL
SSOL
KYSOL
--------$ 12.74K3497اکوسیستم Stacks
ZEST
NASTY
LEO
----------13498Anubis Ecosystem
USDC
BNB
ETH
----------4499اکوسیستم Botanix
PBTC
USDC.E
WETH
----------5500اکوسیستم Wanchain
ZOO
WANETH
WANBTC
----------3

سوالات متداول

دسته‌بندی‌ها و سکتورهای ارز دیجیتال چیست؟
دسته‌بندی‌های ارز دیجیتال دارایی‌های دیجیتال را بر اساس ویژگی‌های مشترک مانند فناوری زیربنایی، کاربردها یا اکوسیستم‌ها گروه‌بندی می‌کنند. این طبقه‌بندی به کاربران کمک می‌کند تا راحت‌تر در بازار حرکت کنند و بخش‌های خاصی مانند دیفای، میم‌کوین‌ها یا بلاک‌چین‌های لایه 1 را دنبال کنند.
آیا یک ارز دیجیتال می‌تواند در چندین دسته قرار بگیرد؟
بله. از آنجا که دارایی‌های دیجیتال اغلب چندین ویژگی عملکردی دارند، یک توکن می‌تواند در چندین دسته قرار بگیرد. برای مثال، اتریوم به‌عنوان یک بلاک‌چین لایه 1 طبقه‌بندی می‌شود، اما هم‌زمان بخش مهمی از زیرساخت قراردادهای هوشمند و Web3 نیز محسوب می‌شود.
آیا دسته‌بندی‌های جدید ارزهای دیجیتال به مرور زمان اضافه می‌شوند؟
قطعاً. صنعت Web3 بسیار پویاست. با ظهور نوآوری‌های جدید، پروتکل‌ها یا روایت‌های بازار، این شاخص‌ها به‌طور مداوم به‌روزرسانی می‌شوند و دسته‌های جدید اضافه می‌شوند تا بازتاب دقیقی از فضای در حال تحول کریپتو ارائه دهند.
چگونه بررسی دسته‌بندی‌های کریپتو به کشف فرصت‌های معاملاتی کمک می‌کند؟
با دنبال کردن بخش‌های مختلف کریپتو می‌توانید جریان سرمایه و روندهای نوظهور بازار را شناسایی کنید. وقتی یک روایت خاص مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی آن دسته به شما کمک می‌کند عملکرد توکن‌های مرتبط را سریع مقایسه کرده و از چرخش سرمایه بین بخش‌ها بهره ببرید.

سلب مسئولیت

تمام دسته‌بندی‌های ارزهای دیجیتال، قوانین طبقه‌بندی و داده‌های بازار در این صفحه از منابع شخص ثالث مستقل تهیه شده‌اند. MEXC صحت یا به‌روز بودن این اطلاعات را تضمین نمی‌کند. قرار گرفتن در یک دسته‌بندی به‌معنای تأیید یا توصیه سرمایه‌گذاری نیست. تمام محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی است و توصیه مالی محسوب نمی‌شود. معاملات کریپتو ریسک بالایی دارد؛ لطفاً خودتان تحقیق کنید (DYOR).