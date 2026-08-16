قیمت امروز Paribus

قیمت لحظه‌ ای Paribus (PBX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PBX به USD برابر با $ 0 برای هر PBX می‌ باشد.

توکن Paribus در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,546.03 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.94B PBX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PBX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04194925 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PBX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -45.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Paribus (PBX)

ارزش بازار $ 9.55K$ 9.55K $ 9.55K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11,157,282,466.99T$ 11,157,282,466.99T $ 11,157,282,466.99T سرمایه در گردش 7.94B 7.94B 7.94B عرضه کل 9,282,289,336.283747 9,282,289,336.283747 9,282,289,336.283747

ارزش بازار فعلی Paribus برابر است با $ 9.55K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PBX برابر است با 7.94B، و عرضه کل آن 9282289336.283747 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11,157,282,466.99T است.