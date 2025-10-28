BRIAHBRIAH چیست

Briah Meme Coin is a bold, community-driven project tokenizing Briah, the spirited dog of adventure capitalist Briah Rackham Rishel, a PulseChain champion. Launched on PUMP.tires, PulseChain’s answer to Pump.fun, this zero-tax token with a burnt liquidity pool ensures fairness and trust. With a 1 billion token supply, Briah Meme Coin embraces an army theme, depicting Briah as a fearless, camo-clad pup leading the charge to become the #1 dog-themed coin on PulseChain’s fast, low-cost blockchain. The project reflects Rishel’s daring crypto vision and the community’s adoration for Briah, whose loyal, tenacious spirit makes it the perfect mascot. Fans rally behind Briah’s mission, fueled by memes and community hype on X, aiming to dominate the 2025 meme coin scene with grit, unity, and puppy power! Briah Meme Coin is a bold, community-driven project tokenizing Briah, the spirited dog of adventure capitalist Briah Rackham Rishel, a PulseChain champion. Launched on PUMP.tires, PulseChain’s answer to Pump.fun, this zero-tax token with a burnt liquidity pool ensures fairness and trust. With a 1 billion token supply, Briah Meme Coin embraces an army theme, depicting Briah as a fearless, camo-clad pup leading the charge to become the #1 dog-themed coin on PulseChain’s fast, low-cost blockchain. The project reflects Rishel’s daring crypto vision and the community’s adoration for Briah, whose loyal, tenacious spirit makes it the perfect mascot. Fans rally behind Briah’s mission, fueled by memes and community hype on X, aiming to dominate the 2025 meme coin scene with grit, unity, and puppy power!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت BRIAH (USD)

ارزش BRIAH (BRIAH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BRIAH (BRIAH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BRIAH را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BRIAH را بررسی کنید!

BRIAH به ارزهای محلی

توکنومیکس BRIAH (BRIAH)

درک، توکنومیکس BRIAH (BRIAH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BRIAH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BRIAH (BRIAH) امروز BRIAH (BRIAH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BRIAH به واحد USD برابر است با 0.000356 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BRIAH نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.000356 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BRIAH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BRIAH چقدر است؟ ارزش بازار BRIAH برابر است با $ 353.12K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BRIAH چقدر است؟ عرضه در گردش BRIAH برابر است با 996.97M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BRIAH چقدر بوده است؟ BRIAH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00361951 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BRIAH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BRIAH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00015195 USD رسید. حجم معاملات BRIAH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BRIAH برابر است با -- USD . آیا BRIAH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BRIAH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BRIAH مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BRIAH (BRIAH)