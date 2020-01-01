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برترین توکن‌ های الهام گرفته از ایلان ماسک بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش الهام گرفته از ایلان ماسک را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07001
+0.16%
+0.32%
-0.04%
$ 11.93B
$ 28.97M
2
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.0000000263
-0.04%
-0.76%
-3.17%
$ 26.25M
$ 3.21T
3
I love puppies
I love puppies
PUPPIES
$ 1.64331E-7
-0.21%
+4.50%
-25.65%
$ 6.92M
--
4
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.006255
+0.90%
-8.99%
+11.85%
$ 6.30M
$ 15.03M
5
GROK
GROK
GROK
$ 0.0005555
+0.02%
-0.09%
-6.90%
$ 3.51M
$ 104.89M
6
Groks Dog
Groks Dog
BOLT
$ 0.0018725
-5.53%
+0.02%
+82.85%
$ 1.87M
$ 67.92K
7
Byte
Byte
BYTE
$ 1.61E-6
-1.23%
-3.00%
+4.55%
$ 1.56M
--
8
Elon4AfD
Elon4AfD
ELON4AFD
$ 0.00066199
-0.35%
+0.14%
-7.21%
$ 661.91K
$ 3.42K
9
Optimus AI
Optimus AI
OPTI
$ 0.00658879
+0.03%
-0.01%
+8.79%
$ 658.78K
$ 422.73
10
Shrub
Shrub
SHRUB
$ 0.00069855
+0.01%
+0.01%
-3.51%
$ 658.15K
$ 27.72K
11
Terminus
Terminus
TERMINUS
$ 0.00626935
+0.01%
-0.05%
-6.05%
$ 626.94K
$ 35.83K
12
xMoney
xMoney
XMN
$ 0.0006
0.00%
-3.23%
-24.05%
$ 600.34K
$ 12.31M
13
ElonRWA
ElonRWA
ELONRWA
$ 1.605E-5
-0.06%
+0.50%
+0.38%
$ 514.69K
--
14
HahaYes
HahaYes
RIZO
$ 8.98811E-7
+0.02%
+7.20%
-0.03%
$ 378.12K
--
15
Ani Grok Companion
Ani Grok Companion
ANI
$ 0.00023359
+0.42%
+0.00%
-0.06%
$ 233.57K
$ 33.70K
16
FAFO
FAFO
FAFO
$ 0.00022835
+0.95%
+0.01%
+11.07%
$ 228.24K
$ 1.30K
17
Elon Trump Fart
Elon Trump Fart
ETF500
$ 0.00018115
+0.33%
+0.05%
+10.58%
$ 181.12K
$ 554.48
18
Mars
Mars
MARS
$ 4.06641E-7
-0.48%
+1.00%
-1.46%
$ 171.49K
--
19
Catalorian
Catalorian
CATALORIAN
$ 0.00015107
+0.27%
+0.01%
+1.04%
$ 151.07K
$ 211.82
20
STARMAN
STARMAN
STARMAN
$ 0.00012817
+0.09%
-0.01%
+22.01%
$ 128.16K
$ 5.75K
21
AstroElon
AstroElon
ELONONE
$ 1.22085E-10
0.00%
-2.40%
+0.55%
$ 122.09K
--
22
DogeFather
DogeFather
THE DOGEFATHER
$ 0.00010811
+0.03%
-0.01%
-0.07%
$ 108.11K
$ 386.31
23
Musk It
Musk It
MUSKIT
$ 0.00010733
+0.04%
-0.00%
-3.04%
$ 107.32K
$ 181.12
24
Marvin Inu
Marvin Inu
MARVIN
$ 2.35479E-7
0.00%
+1.50%
-6.42%
$ 99.06K
--
25
Baby Grok
Baby Grok
BABYGROK
$ 3.43404E-10
-0.06%
+0.90%
+7.09%
$ 97.08K
--
26
Bearly Legal
Bearly Legal
BEAR
$ 0.00096646
+0.05%
+0.13%
+8.75%
$ 96.65K
$ 3.37K
27
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0.00210468
0.00%
--
-3.50%
$ 92.61K
$ 210.47
28
Web
Web
WEB
$ 7.6976E-8
+0.16%
-2.00%
-1.73%
$ 76.98K
--
29
SuperGrok
SuperGrok
SUPERGROK
$ 7.654E-5
0.00%
-15.40%
-18.10%
$ 76.54K
--
30
Grokius Maximus
Grokius Maximus
GROKIUS
$ 6.184E-5
+0.26%
+6.00%
-19.62%
$ 61.83K
--
31
Grokster
Grokster
GRK
$ 4.69845E-7
-0.08%
+0.60%
-2.95%
$ 46.98K
--
32
Memes Street
Memes Street
MEMES
$ 6.3814E-8
0.00%
-0.50%
-0.87%
$ 44.03K
--
33
Valentine Grok Companion
Valentine Grok Companion
VALENTINE
$ 4.271E-5
-0.02%
+0.40%
+3.51%
$ 42.69K
--
34
Melon Dog
Melon Dog
MELON
$ 0.00010431
+0.12%
+0.03%
-0.34%
$ 42.51K
$ 4.27
35
Trumpius Maximus
Trumpius Maximus
TRUMPIUS
$ 0.00084454
0.00%
-0.00%
-1.84%
$ 39.69K
$ 7.43
36
Schrodinger
Schrodinger
MEOW
$ 3.8597E-8
0.00%
-5.40%
0.00%
$ 38.60K
--
37
Liquid Solana Derivative
Liquid Solana Derivative
LSD
$ 8.936E-5
-0.02%
+0.90%
-1.75%
$ 37.59K
--
38
Neuracat
Neuracat
NCAT
$ 8.4039E-8
0.00%
+2.00%
0.00%
$ 35.35K
--
39
69420
69420
69420
$ 4.95337E-7
-0.06%
0.00%
-3.91%
$ 34.39K
--
40
Belong
Belong
LONG
$ 0.00046658
-0.13%
+0.00%
-7.00%
$ 33.11K
$ 4.39K
41
Elawn Moosk
Elawn Moosk
MOOSK
$ 2.77E-5
0.00%
+1.90%
-2.29%
$ 27.69K
--
42
MATRIX
MATRIX
MATRIX
$ 2.54604E-7
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 25.46K
--
43
Grok Girl
Grok Girl
GROKGIRL
$ 5.5781E-14
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 23.43K
--
44
RagingElonMarsCoin
RagingElonMarsCoin
DOGECOIN
$ 3.1667E-8
0.00%
+5.60%
0.00%
$ 20.33K
--
45
GATEWAY TO MARS
GATEWAY TO MARS
MARS
$ 2.8442E-8
0.00%
+0.50%
-2.01%
$ 19.61K
--
46
Dogs of Elon
Dogs of Elon
DOE
$ 5.012E-5
-0.08%
+0.60%
+3.38%
$ 17.54K
--
47
TSLA6900
TSLA6900
TSLA
$ 3.4783E-8
0.00%
-0.90%
-3.97%
$ 14.63K
--
48
Dogius Maximus
Dogius Maximus
DOGIUS
$ 1.463E-5
0.00%
-2.00%
-2.07%
$ 14.63K
--
49
Yuki Grok Companion
Yuki Grok Companion
YUKI
$ 1.439E-5
-1.30%
-14.00%
-11.72%
$ 14.38K
--
50
Elons Gamertag
Elons Gamertag
RANDOM9
$ 1.404E-5
-0.07%
-7.40%
+0.57%
$ 13.76K
--

سوالات متداول

توکن‌ های الهام گرفته از ایلان ماسک چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های الهام گرفته از ایلان ماسک به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 57 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $11.98B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن الهام گرفته از ایلان ماسک چیست؟
در میان توکن‌ های دسته الهام گرفته از ایلان ماسک که در MEXC رصد می‌شوند، توکن RIZO با ثبت تغییر قیمتی 7.20% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن الهام گرفته از ایلان ماسک در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 57 توکن از دسته الهام گرفته از ایلان ماسک را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص الهام گرفته از ایلان ماسک می‌توان به DOGE, ELON, PUPPIES اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته الهام گرفته از ایلان ماسک چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های الهام گرفته از ایلان ماسک در حال حاضر حدود $11.98B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش الهام گرفته از ایلان ماسک، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.