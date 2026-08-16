قیمت امروز Versatize Coin

قیمت لحظه‌ ای Versatize Coin (VTCN) در حال حاضر برابر با $ 0.199847 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VTCN به USD برابر با $ 0.199847 برای هر VTCN می‌ باشد.

توکن Versatize Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,984,656 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 50.00M VTCN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VTCN در بازه‌ ای بین $ 0.1998 (حداقل) و $ 0.200216 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.200216 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00120116 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VTCN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +87.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 398.58K رسیده است.

اطلاعات بازار Versatize Coin (VTCN)

ارزش بازار $ 19.98M$ 19.98M $ 19.98M حجم (24 ساعته) $ 398.58K$ 398.58K $ 398.58K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.98M$ 19.98M $ 19.98M سرمایه در گردش 50.00M 50.00M 50.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Versatize Coin برابر است با $ 19.98M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 398.58K. عرضه در گردش VTCN برابر است با 50.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.98M است.