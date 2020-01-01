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برترین توکن‌ های استیبل کوین سازگار با MiCA بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش استیبل کوین سازگار با MiCA را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
0.00%
$ 468.83M
$ 7.54M
3
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
0.00%
0.00%
$ 162.56M
$ 1.82M
4
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1582
0.00%
-0.02%
+0.21%
$ 57.46M
$ 4.85K
5
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 31.34M
$ 188.05K
6
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.4192
-0.21%
-0.92%
-0.43%
$ 8.95M
$ 45.26
7
StablR Euro
StablR Euro
EURR
$ 0.5561
0.00%
-2.59%
+1.27%
$ 6.61M
$ 17.50
8
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.995698
-0.03%
0.00%
-0.12%
$ 5.71M
$ 2.05M
9
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.14
0.00%
0.00%
+0.88%
$ 5.25M
$ 3.15M
10
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 496.41K
$ 1.75K

سوالات متداول

توکن‌ های استیبل کوین سازگار با MiCA چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های استیبل کوین سازگار با MiCA به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 10 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $75.62B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن استیبل کوین سازگار با MiCA چیست؟
در میان توکن‌ های دسته استیبل کوین سازگار با MiCA که در MEXC رصد می‌شوند، توکن USDC با ثبت تغییر قیمتی 0.01% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن استیبل کوین سازگار با MiCA در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 10 توکن از دسته استیبل کوین سازگار با MiCA را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص استیبل کوین سازگار با MiCA می‌توان به USDC, EURC, EURCV اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته استیبل کوین سازگار با MiCA چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های استیبل کوین سازگار با MiCA در حال حاضر حدود $75.62B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش استیبل کوین سازگار با MiCA، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.