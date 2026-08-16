قیمت امروز Coral Finance

قیمت لحظه‌ ای Coral Finance (CORL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5,40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CORL به USD برابر با $ 0 برای هر CORL می‌ باشد.

توکن Coral Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12 884,34 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 242,58M CORL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CORL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,14587 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CORL طی یک ساعت گذشته به میزان +0,00% و در هفت روز اخیر به میزان -14,30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Coral Finance (CORL)

ارزش بازار $ 12,88K$ 12,88K $ 12,88K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 53,11K$ 53,11K $ 53,11K سرمایه در گردش 242,58M 242,58M 242,58M عرضه کل 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

ارزش بازار فعلی Coral Finance برابر است با $ 12,88K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CORL برابر است با 242,58M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 53,11K است.