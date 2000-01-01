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برترین توکن‌ های هوش مصنوعی (AI) بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش هوش مصنوعی (AI) را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.557
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
2
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 197.53
+0.07%
-0.09%
-3.28%
$ 2.18B
$ 3.34K
3
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6395
+0.01%
+0.78%
+0.74%
$ 2.13B
$ 215.21K
4
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11356
+0.30%
+0.38%
-0.80%
$ 1.46B
$ 60.19K
5
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7667
+0.01%
+0.83%
-4.91%
$ 1.29B
$ 1.14M
6
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.247
-0.40%
+0.72%
+2.28%
$ 1.25B
$ 90.26K
7
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05141
-0.47%
+0.92%
-3.96%
$ 1.20B
$ 1.11M
8
Render
Render
RENDER
$ 1.267
0.00%
+1.12%
-4.38%
$ 656.73M
$ 85.54K
9
VVV
VVV
VVV
$ 11.985
-0.07%
-0.32%
+2.79%
$ 563.35M
$ 6.41K
10
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5639
-0.18%
+0.68%
+0.27%
$ 370.19M
$ 244.99K
11
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.86432
+0.26%
-14.23%
+92.49%
$ 365.36M
$ 3.18M
12
FET
FET
FET
$ 0.128
-0.08%
-4.26%
-6.64%
$ 289.14M
$ 3.55M
13
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0102855
+0.71%
-1.36%
+144.18%
$ 235.16M
$ 166.86M
14
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.528928
+0.07%
-0.02%
+4.80%
$ 156.98M
$ 2.34M
15
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01359
+0.30%
+0.67%
-7.36%
$ 147.48M
$ 4.36M
16
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.138093
-0.01%
+0.01%
-1.36%
$ 138.09M
$ 9.81M
17
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1699
+0.24%
+0.30%
-4.72%
$ 134.08M
$ 487.48K
18
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2558
0.00%
-1.54%
-10.53%
$ 127.90M
$ 327.01K
19
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0.2604
0.00%
+0.12%
-0.23%
$ 126.69M
$ 364.64K
20
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06359
-1.07%
+2.63%
+9.02%
$ 124.20M
$ 1.21M
21
Arweave
Arweave
AR
$ 1.792
+0.28%
+3.59%
-0.89%
$ 117.52M
$ 41.19K
22
Tagger
Tagger
TAG
$ 0.0009534
-0.51%
-22.98%
-20.18%
$ 103.33M
$ 147.56M
23
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01314
+0.08%
+0.69%
-1.57%
$ 95.18M
$ 4.66M
24
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.3724
-0.13%
-6.70%
-45.62%
$ 90.11M
$ 3.67M
25
Golem
Golem
GLM
$ 0.088964
+0.10%
+0.01%
-3.99%
$ 88.96M
$ 3.30M
26
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.3321
+0.63%
+5.59%
+12.77%
$ 81.61M
$ 275.92K
27
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.656
+0.08%
+1.22%
-1.77%
$ 80.09M
$ 24.98K
28
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003801
+0.40%
+2.18%
-6.36%
$ 76.43M
$ 15.45M
29
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.295836
+0.13%
0.00%
+0.04%
$ 72.52M
$ 632.14K
30
Beam
Beam
BEAMX
$ 0.001351
+0.15%
-0.37%
-2.81%
$ 69.26M
$ 41.02M
31
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1931
+0.36%
+1.00%
-8.33%
$ 68.63M
$ 482.50K
32
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.37346
-3.71%
-39.30%
-89.85%
$ 62.57M
$ 5.64M
33
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0.0000004411
+0.07%
-0.63%
-0.14%
$ 61.17M
$ 178.07B
34
Targon
Targon
SN4
$ 11.12
+0.18%
-0.01%
-6.32%
$ 60.21M
$ 231.45K
35
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2501
+0.16%
-1.84%
+3.38%
$ 59.87M
$ 373.49K
36
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.2
-0.08%
+0.17%
-6.04%
$ 59.48M
$ 46.66K
37
DAPPOS
DAPPOS
DOS
$ 0.27714
-0.14%
+0.69%
+30.44%
$ 55.26M
$ 25.62M
38
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02478
+0.04%
+0.65%
-3.05%
$ 54.77M
$ 2.57M
39
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0.007271
+0.01%
+0.80%
-4.72%
$ 53.55M
$ 8.14M
40
Allora
Allora
ALLO
$ 0.2629
-0.95%
-0.09%
-13.43%
$ 52.63M
$ 437.72K
41
ZIGCOIN
ZIGCOIN
ZIG
$ 0.036763
-0.79%
-3.62%
-8.11%
$ 51.80M
$ 13.23M
42
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03062
-0.10%
+0.26%
+4.64%
$ 51.51M
$ 1.84M
43
Diem
Diem
DIEM
$ 1,378.15
+0.09%
+0.00%
+2.99%
$ 50.42M
$ 432.76K
44
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0.04375
-0.55%
+1.23%
+21.36%
$ 45.31M
$ 1.47M
45
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003469
-0.03%
+0.12%
+6.18%
$ 43.77M
$ 27.13M
46
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.22203
-0.22%
-0.32%
+2.45%
$ 43.49M
$ 153.53K
47
affine
affine
SN120
$ 11.31
+0.62%
-0.00%
-10.45%
$ 43.25M
$ 352.59K
48
Score
Score
SN44
$ 8.08
+0.25%
-0.01%
-9.52%
$ 42.12M
$ 373.50K
49
Gravity
Gravity
G
$ 0.00378
+0.08%
+1.72%
+4.86%
$ 40.96M
$ 21.66M
50
Spark
Spark
SPK
$ 0.01428
+0.07%
+0.85%
-3.71%
$ 39.95M
$ 4.08M

سوالات متداول

توکن‌ های هوش مصنوعی (AI) چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های هوش مصنوعی (AI) به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 1,042 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $23.41B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن هوش مصنوعی (AI) چیست؟
در میان توکن‌ های دسته هوش مصنوعی (AI) که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BOTCOIN با ثبت تغییر قیمتی 1417.50% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن هوش مصنوعی (AI) در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 1,042 توکن از دسته هوش مصنوعی (AI) را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص هوش مصنوعی (AI) می‌توان به LINK, TAO, NEAR اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته هوش مصنوعی (AI) چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های هوش مصنوعی (AI) در حال حاضر حدود $23.41B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش هوش مصنوعی (AI)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.