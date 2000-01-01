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برترین توکن‌ های زیرساخت حریم خصوصی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش زیرساخت حریم خصوصی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.571
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6372
-0.08%
+0.49%
+2.32%
$ 2.13B
$ 204.73K
3
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.07994
+0.11%
-3.42%
-12.59%
$ 617.98M
$ 19.83M
4
STRK
STRK
STRK
$ 0.02321
+0.04%
+1.13%
-1.32%
$ 147.57M
$ 5.61M
5
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.543
+0.19%
-1.57%
-0.08%
$ 131.07M
$ 69.68K
6
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04316
+0.68%
-5.58%
-4.03%
$ 94.89M
$ 2.40M
7
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007475
-0.15%
+0.43%
-6.09%
$ 74.04M
$ 10.24M
8
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.006
-0.05%
-0.50%
-5.27%
$ 72.50M
$ 14.89K
9
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003469
-0.03%
+0.17%
+6.77%
$ 43.76M
$ 27.16M
10
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005377
+0.41%
+0.90%
-4.53%
$ 41.83M
$ 12.63M
11
TornadoCash
TornadoCash
TORN
$ 5.553
+0.50%
+1.78%
+0.50%
$ 29.48M
$ 10.18K
12
COTI
COTI
COTI
$ 0.010152
+1.03%
-1.14%
-5.63%
$ 29.12M
$ 9.02M
13
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.010346
+0.41%
-5.78%
-53.87%
$ 25.69M
$ 8.36M
14
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2846
-0.52%
+3.48%
+3.22%
$ 24.81M
$ 236.33K
15
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.08416
-0.25%
-6.34%
-17.58%
$ 23.68M
$ 774.81K
16
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00483
-0.41%
+1.05%
-11.21%
$ 23.24M
$ 10.53M
17
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.04648
-1.01%
+0.13%
+8.58%
$ 21.56M
$ 45.51M
18
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01621273
-0.05%
+0.05%
-7.30%
$ 15.65M
$ 505.60
19
NYM
NYM
NYM
$ 0.01811
+0.06%
-0.71%
-2.63%
$ 15.14M
$ 2.94M
20
ARPA
ARPA
ARPA
$ 0.008586
-0.42%
+1.81%
-3.95%
$ 13.05M
$ 7.42M
21
Octra
Octra
OCT
$ 0.02060764
-0.01%
-0.01%
+3.81%
$ 12.88M
$ 4.46K
22
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04092
-0.24%
+0.84%
-8.22%
$ 11.27M
$ 1.39M
23
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 63,031
+0.06%
-0.00%
-4.08%
$ 6.09M
$ 90.52K
24
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
$ 0.0505
0.00%
-0.59%
+0.80%
$ 4.92M
$ 49.41K
25
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01035
0.00%
-0.48%
-8.33%
$ 4.83M
$ 125.71K
26
Aragon
Aragon
ANT
$ 0.091739
0.00%
--
-22.33%
$ 3.96M
$ 15.63
27
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.0108
-0.28%
-1.64%
-8.71%
$ 3.68M
$ 5.02M
28
Umbra
Umbra
UMBRA
$ 0.214249
+0.02%
+0.01%
-15.52%
$ 2.97M
$ 5.29K
29
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11587
-0.02%
-1.21%
+3.65%
$ 2.33M
$ 669.70K
30
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.008709
+0.65%
-1.50%
-8.44%
$ 2.32M
$ 6.54M
31
Session Token
Session Token
SESH
$ 0.01231385
+0.31%
+0.02%
-1.79%
$ 1.89M
$ 2.50K
32
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.00165707
-0.21%
+0.02%
-7.16%
$ 1.50M
$ 2.71K
33
0x0
0x0
0X0
$ 0.00157698
+0.01%
+0.01%
-13.97%
$ 1.41M
$ 326.50
34
GhostwareOS
GhostwareOS
GHOST
$ 0.00114152
-0.08%
-0.10%
+3.50%
$ 1.14M
$ 9.31K
35
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007467
-0.49%
-2.51%
-16.38%
$ 1.13M
$ 113.27K
36
Lit Protocol
Lit Protocol
LITKEY
$ 0.00421638
0.00%
+0.01%
-0.63%
$ 927.60K
$ 8.81K
37
Veil Token
Veil Token
VEIL
$ 0.01032358
+1.59%
-0.01%
-0.94%
$ 755.51K
$ 10.70K
38
NONOS
NONOS
NOX
$ 0.00085013
0.00%
+0.00%
+2.10%
$ 676.80K
$ 247.39
39
Offshift
Offshift
XFT
$ 0.0496444
+0.38%
-0.00%
-2.20%
$ 500.05K
$ 534.24
40
Enigma
Enigma
ENX
$ 0.00727587
-0.08%
+0.01%
-2.00%
$ 478.74K
$ 1.63K
41
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.00059659
-0.20%
-0.01%
-8.34%
$ 238.64K
$ 2.73K
42
Primer
Primer
PR
$ 0.00057647
-0.24%
+0.06%
+8.79%
$ 164.96K
$ 794.28
43
WORM
WORM
WORM
$ 0.04248531
-0.08%
-0.00%
-5.05%
$ 164.85K
$ 199.30
44
Paraloom
Paraloom
PARALOOM
$ 0.0001181
-0.01%
-0.08%
-37.95%
$ 118.10K
$ 2.47K
45
1clawAI
1clawAI
1CLAWAI
$ 8.60775E-7
+0.11%
-0.80%
+4.78%
$ 86.08K
--
46
ZERA
ZERA
ZERA
$ 5.572E-5
+0.11%
-1.30%
+8.19%
$ 55.71K
--
47
Hibernates
Hibernates
HIBER
$ 5.51E-5
0.00%
+1.30%
-15.36%
$ 54.88K
--
48
Veilnet
Veilnet
VEILNET
$ 3.55358E-7
0.00%
-14.00%
-10.24%
$ 35.54K
--
49
Mindstate
Mindstate
MIND
$ 3.72252E-7
0.00%
-0.20%
0.00%
$ 35.36K
--
50
Yona
Yona
YONA
$ 9.184E-5
0.00%
+5.60%
+3.23%
$ 32.20K
--

سوالات متداول

توکن‌ های زیرساخت حریم خصوصی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های زیرساخت حریم خصوصی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 62 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $9.92B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن زیرساخت حریم خصوصی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته زیرساخت حریم خصوصی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.23% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن زیرساخت حریم خصوصی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 62 توکن از دسته زیرساخت حریم خصوصی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص زیرساخت حریم خصوصی می‌توان به LINK, NEAR, BDX اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته زیرساخت حریم خصوصی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های زیرساخت حریم خصوصی در حال حاضر حدود $9.92B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش زیرساخت حریم خصوصی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.