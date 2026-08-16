قیمت امروز USDM1

قیمت لحظه‌ ای USDM1 (USDM1) در حال حاضر برابر با $ 1.014 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USDM1 به USD برابر با $ 1.014 برای هر USDM1 می‌ باشد.

توکن USDM1 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,034,780 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.02M USDM1 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USDM1 در بازه‌ ای بین $ 1.014 (حداقل) و $ 1.014 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.044 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.980152 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USDM1 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 17.65 رسیده است.

اطلاعات بازار USDM1 (USDM1)

ارزش بازار $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M حجم (24 ساعته) $ 17.65$ 17.65 $ 17.65 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M سرمایه در گردش 1.02M 1.02M 1.02M عرضه کل 1,020,269.19 1,020,269.19 1,020,269.19

ارزش بازار فعلی USDM1 برابر است با $ 1.03M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 17.65. عرضه در گردش USDM1 برابر است با 1.02M، و عرضه کل آن 1020269.19 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.03M است.