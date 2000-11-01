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برترین توکن‌ های بومی پایه بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بومی پایه را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Solana
Solana
SOL
$ 75.67
+0.13%
+0.64%
-1.84%
$ 43.84B
$ 197.22K
3
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07001
+0.16%
+0.32%
-0.04%
$ 11.93B
$ 28.97M
4
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.001
-0.02%
+0.03%
+0.05%
$ 10.58B
$ 60.25K
5
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.569
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
6
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 62,985
+0.02%
+0.00%
-3.07%
$ 6.12B
$ 98.38M
7
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.73B
$ 588.60K
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,881.67
-0.03%
+0.00%
-2.04%
$ 4.54B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,064.67
0.00%
+1.64%
-2.75%
$ 3.37B
$ 0.09
11
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004554
+0.11%
-0.11%
-2.76%
$ 2.68B
$ 105.35B
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.6
-0.12%
+1.36%
-5.10%
$ 1.33B
$ 715.00
13
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7666
+0.01%
+0.83%
-4.91%
$ 1.29B
$ 1.14M
14
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.245
-0.40%
+0.72%
+2.28%
$ 1.25B
$ 90.26K
15
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002648
+0.11%
+0.19%
-9.16%
$ 1.10B
$ 23.44B
16
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.32M
17
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9568
-0.07%
+1.02%
+0.86%
$ 982.01M
$ 50.56K
18
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 63,293
0.00%
--
-3.85%
$ 883.33M
$ 153.94
19
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,196.87
+0.10%
+0.00%
-1.93%
$ 703.46M
$ 843.05K
20
GHO
GHO
GHO
$ 0.998447
+0.01%
0.00%
+0.05%
$ 697.91M
$ 807.22K
21
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,335
+0.01%
+0.00%
-2.98%
$ 649.34M
$ 288.49K
22
VVV
VVV
VVV
$ 11.9825
-0.07%
-0.32%
+2.79%
$ 563.35M
$ 6.41K
23
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.436
0.00%
+0.63%
-0.76%
$ 504.92M
$ 100.46K
24
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
0.00%
$ 468.83M
$ 7.54M
25
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 62,966
+0.01%
+0.00%
-2.91%
$ 409.55M
$ 8.08K
26
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4019
+0.07%
+0.57%
-4.26%
$ 383.62M
$ 1.01M
27
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5637
-0.18%
+0.68%
+0.27%
$ 370.19M
$ 244.99K
28
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.86139
+0.26%
-14.23%
+92.49%
$ 365.36M
$ 3.18M
29
Curve
Curve
CRV
$ 0.2407
0.00%
+0.38%
+1.13%
$ 365.07M
$ 1.51M
30
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,140.6
+0.03%
+0.00%
-1.71%
$ 352.80M
$ 4.75M
31
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.407
-0.07%
-1.26%
-6.45%
$ 334.04M
$ 404.84K
32
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3193
+0.06%
+0.98%
-1.70%
$ 296.34M
$ 309.16K
33
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,035
+0.03%
+0.00%
-2.89%
$ 283.35M
$ 447.81K
34
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.7867
-0.19%
+0.08%
-7.56%
$ 269.79M
$ 327.61K
35
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.315
+0.31%
+1.86%
-4.43%
$ 224.70M
$ 119.84K
36
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998728
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.96M
$ 2.37M
37
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002358
-0.04%
-0.42%
-4.84%
$ 207.67M
$ 98.71B
38
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.095
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 196.38M
$ 2.14M
39
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16261
+0.29%
+6.66%
+8.24%
$ 195.06M
$ 425.82K
40
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,694
+0.05%
+0.00%
-2.87%
$ 187.02M
$ 613.66
41
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.17838
+0.97%
+0.80%
+67.72%
$ 177.10M
$ 1.87M
42
Compound
Compound
COMP
$ 16.25
+0.31%
+0.87%
-2.40%
$ 162.40M
$ 3.47K
43
Cysic
Cysic
CYS
$ 0.8535
+7.02%
-28.49%
-25.95%
$ 143.16M
$ 5.57M
44
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14145
-0.30%
+2.95%
+6.32%
$ 141.87M
$ 956.40K
45
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2558
0.00%
-1.54%
-10.53%
$ 127.90M
$ 327.01K
46
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06352
-1.07%
+2.63%
+9.02%
$ 124.20M
$ 1.21M
47
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08253
0.00%
-0.48%
-2.11%
$ 116.55M
$ 696.51K
48
Coinbase Wrapped XRP
Coinbase Wrapped XRP
CBXRP
$ 1.002
0.00%
+0.00%
-3.38%
$ 114.62M
$ 450.94K
49
ONYXCOIN
ONYXCOIN
XCN
$ 0.0029572
+0.01%
-0.80%
-3.51%
$ 114.06M
$ 619.57K
50
SoSoValue
SoSoValue
SOSO
$ 0.3306
+0.06%
+0.70%
-3.50%
$ 113.13M
$ 291.23K

سوالات متداول

توکن‌ های بومی پایه چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بومی پایه به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 450 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $195.00B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بومی پایه چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بومی پایه که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BRIAN با ثبت تغییر قیمتی 56.30% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بومی پایه در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 450 توکن از دسته بومی پایه را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بومی پایه می‌توان به USDC, SOL, DOGE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بومی پایه چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بومی پایه در حال حاضر حدود $195.00B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بومی پایه، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.