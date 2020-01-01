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برترین توکن‌ های با تم 4chan بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش با تم 4chan را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07008
-0.06%
+0.24%
-1.15%
$ 11.91B
$ 28.56M
2
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002653
0.00%
+0.11%
-10.34%
$ 1.09B
$ 23.55B
3
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3196
-0.34%
+0.89%
-2.43%
$ 295.87M
$ 306.64K
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002361
0.00%
-0.17%
-5.98%
$ 207.58M
$ 100.34B
5
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005261
+0.13%
+1.58%
-7.14%
$ 39.97M
$ 13.38M
6
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009721
-0.12%
-0.10%
-7.62%
$ 37.94M
$ 671.58B
7
DODO
DODO
DODO
$ 0.02072
+0.58%
-7.98%
+2.42%
$ 20.75M
$ 7.59M
8
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000006041
-0.07%
-4.14%
+9.86%
$ 20.25M
$ 4.09T
9
GIGACHAD
GIGACHAD
GIGA
$ 0.001878
+0.32%
+1.59%
-5.92%
$ 17.28M
$ 29.00M
10
JOE
JOE
JOE
$ 0.02888
+0.07%
+4.14%
-4.05%
$ 13.11M
$ 2.05M
11
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07057
-0.16%
+1.37%
-10.32%
$ 7.50M
$ 795.54K
12
PEP
PEP
PEP
$ 0.0000684
0.00%
+3.79%
+11.76%
$ 7.04M
$ 48.01M
13
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.00001877
0.00%
-0.21%
-6.76%
$ 6.34M
$ 12.67M
14
Milady Cult Coin
Milady Cult Coin
CULT
$ 0.00012493
+0.77%
-0.00%
-7.45%
$ 5.86M
$ 149.90K
15
Milady Meme Coin
Milady Meme Coin
LADYS
$ 0.000000005769
-2.10%
-0.21%
-3.92%
$ 4.25M
$ 9.59T
16
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2395
-0.17%
-0.21%
-16.15%
$ 3.32M
$ 234.05K
17
Groyper
Groyper
GROYP
$ 0.063223
-2.42%
+0.02%
+11.42%
$ 3.16M
$ 5.67K
18
Pain
Pain
PAIN
$ 0.447766
-0.14%
+0.00%
-4.41%
$ 2.24M
$ 122.07
19
4Chan
4Chan
4CHAN
$ 2.2104E-14
+0.09%
+0.90%
-1.37%
$ 1.70M
--
20
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001702
0.00%
+1.71%
-5.48%
$ 1.66M
$ 31.23T
21
RETARDIO
RETARDIO
RETARDIO
$ 0.00145436
-1.02%
-0.03%
+4.48%
$ 1.45M
$ 17.38K
22
Sigma
Sigma
SIGMA
$ 0.00096614
+0.63%
+0.02%
-9.23%
$ 869.21K
$ 785.86K
23
Chudjak
Chudjak
CHUD
$ 0.00086131
-0.12%
+0.02%
-10.59%
$ 798.77K
$ 2.18K
24
Rage Guy
Rage Guy
RAGEGUY
$ 0.00069747
-0.69%
+0.08%
-12.33%
$ 697.39K
$ 30.68K
25
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000009569
-0.43%
-5.30%
-11.95%
$ 637.51K
$ 52.79T
26
Dolan Duck
Dolan Duck
DOLAN
$ 0.00372906
-0.08%
+0.06%
+51.17%
$ 366.28K
$ 2.51K
27
Kekistan
Kekistan
KEK
$ 6.68014E-7
+0.09%
+1.00%
-1.59%
$ 281.06K
--
28
Dickbutt
Dickbutt
DICKBUTT
$ 2.8E-6
+0.36%
+0.60%
-14.37%
$ 279.53K
--
29
DOOMER
DOOMER
DOOMER
$ 0.00030088
-0.04%
+0.01%
-1.97%
$ 270.02K
$ 38.56
30
HOODIE
HOODIE
HOODIE
$ 2.38E-6
0.00%
-4.90%
-51.53%
$ 238.07K
--
31
FINE
FINE
FINE
$ 4.09343E-10
+0.09%
+0.10%
-7.11%
$ 172.23K
--
32
Cheese
Cheese
CHEESE
$ 0.00015937
-0.13%
0.00%
+0.30%
$ 159.51K
$ 5.35
33
Pepoclown
Pepoclown
HONK
$ 3.47741E-10
+0.09%
-4.10%
-20.70%
$ 146.31K
--
34
OG SMINEM
OG SMINEM
OGSM
$ 1.411E-9
0.00%
+2.10%
-0.63%
$ 141.10K
--
35
Stonks on ETH
Stonks on ETH
STONKS
$ 3.09314E-7
+0.09%
+1.20%
-2.85%
$ 130.14K
--
36
Based Chad
Based Chad
CHAD
$ 1.87E-6
-1.58%
-3.60%
-11.37%
$ 129.53K
--
37
Bucky
Bucky
BUCKY
$ 0.00012505
-0.56%
+0.06%
-12.54%
$ 125.03K
$ 869.36
38
Okayeg
Okayeg
OKAYEG
$ 2.66602E-7
+0.09%
-3.30%
-2.25%
$ 112.16K
--
39
Snibbu
Snibbu
SNIBBU
$ 0.00022928
-0.05%
-0.01%
-11.26%
$ 96.45K
$ 272.20
40
Gondola
Gondola
GONDOLA
$ 1.99938E-7
+0.43%
+8.80%
+1.11%
$ 84.10K
--
41
hikikomori
hikikomori
HIKI
$ 7.804E-5
-0.41%
+1.40%
+4.50%
$ 78.03K
--
42
Apu Gurl
Apu Gurl
APUGURL
$ 1.83344E-7
0.00%
+0.40%
-2.33%
$ 77.13K
--
43
FATGF
FATGF
FATGF
$ 6.374E-5
+0.05%
+0.80%
-5.40%
$ 62.60K
--
44
SPURDO ON ETH
SPURDO ON ETH
SPURDO
$ 4.744E-5
0.00%
-0.30%
-3.64%
$ 47.45K
--
45
Oggie
Oggie
OGGIE
$ 3.2E-5
+0.09%
-1.20%
-13.33%
$ 32.01K
--
46
Brainlet
Brainlet
BRAINLET
$ 2.894E-5
0.00%
+1.10%
-0.10%
$ 28.93K
--
47
fsjal
fsjal
FSJAL
$ 2.722E-5
0.00%
+3.30%
-13.34%
$ 27.21K
--
48
LOLGUY
LOLGUY
LOLGUY
$ 2.281E-5
-1.93%
-3.70%
-22.55%
$ 19.21K
--
49
Soyjak
Soyjak
SOY
$ 1.64E-5
+0.24%
+2.80%
-91.61%
$ 16.07K
--
50
Smol dodo
Smol dodo
$DOD
$ 1.078E-5
0.00%
-0.80%
-3.84%
$ 10.78K
--

سوالات متداول

توکن‌ های با تم 4chan چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های با تم 4chan به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 58 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $13.71B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن با تم 4chan چیست؟
در میان توکن‌ های دسته با تم 4chan که در MEXC رصد می‌شوند، توکن GONDOLA با ثبت تغییر قیمتی 8.80% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن با تم 4chan در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 58 توکن از دسته با تم 4chan را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص با تم 4chan می‌توان به DOGE, PEPE, SPX اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته با تم 4chan چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های با تم 4chan در حال حاضر حدود $13.71B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش با تم 4chan، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.