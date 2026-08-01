قیمت امروز Archway

قیمت لحظه‌ ای Archway (ARCH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARCH به USD برابر با $ 0 برای هر ARCH می‌ باشد.

توکن Archway در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 126,621 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 290.44M ARCH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARCH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.277883 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARCH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.21% و در هفت روز اخیر به میزان -1.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 51.60 رسیده است.

اطلاعات بازار Archway (ARCH)

ارزش بازار $ 126.62K$ 126.62K $ 126.62K حجم (24 ساعته) $ 51.60$ 51.60 $ 51.60 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 435.96K$ 435.96K $ 435.96K سرمایه در گردش 290.44M 290.44M 290.44M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Archway برابر است با $ 126.62K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 51.60. عرضه در گردش ARCH برابر است با 290.44M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 435.96K است.