قیمت لحظه‌ ای 1 FIGR_HELOC به USD:

$0.997201
$0.997201
+1.60%1D
اطلاعات قیمت Figure Heloc (FIGR_HELOC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.980864
$ 0.980864
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.999638
$ 0.999638
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.980864
$ 0.980864

$ 0.999638
$ 0.999638

$ 1.062
$ 1.062

$ 0.190997
$ 0.190997

0.00%

+1.67%

+0.04%

+0.04%

قیمت لحظه‌ ای Figure Heloc (FIGR_HELOC) برابر است با $0.997201. در 24 ساعت گذشته، FIGR_HELOC در بازه قیمتی حداقل $ 0.980864 تا حداکثر $ 0.999638 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FIGR_HELOC برابر با $ 1.062 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.190997 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FIGR_HELOC در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته +1.67% و در 7 روز گذشته +0.04% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Figure Heloc (FIGR_HELOC)

$ 13.21B
$ 13.21B

--
--

$ 13.21B
$ 13.21B

13.25B
13.25B

13,245,381,947.938
13,245,381,947.938

ارزش بازار فعلی Figure Heloc برابر است با $ 13.21B، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FIGR_HELOC برابر است با 13.25B، و عرضه کل آن 13245381947.938 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.21B است.

تاریخچه قیمت Figure Heloc (FIGR_HELOC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Figure Heloc به USD به میزان $ +0.0163378 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Figure Heloc به USD به میزان $ -0.0027908664 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Figure Heloc به USD به میزان $ -0.0017373235 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Figure Heloc به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0163378+1.67%
30 روز$ -0.0027908664-0.27%
60 روز$ -0.0017373235-0.17%
90 روز$ 0--

Figure HelocFIGR_HELOC چیست

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Figure Heloc (USD)

ارزش Figure Heloc (FIGR_HELOC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Figure Heloc (FIGR_HELOC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Figure Heloc را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Figure Heloc را بررسی کنید!

FIGR_HELOC به ارزهای محلی

توکنومیکس Figure Heloc (FIGR_HELOC)

درک، توکنومیکس Figure Heloc (FIGR_HELOC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FIGR_HELOC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Figure Heloc (FIGR_HELOC)

امروز Figure Heloc (FIGR_HELOC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FIGR_HELOC به واحد USD برابر است با 0.997201 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FIGR_HELOC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FIGR_HELOC نسبت به USD برابر است با $ 0.997201. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Figure Heloc چقدر است؟
ارزش بازار FIGR_HELOC برابر است با $ 13.21B USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FIGR_HELOC چقدر است؟
عرضه در گردش FIGR_HELOC برابر است با 13.25B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FIGR_HELOC چقدر بوده است؟
FIGR_HELOC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.062 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FIGR_HELOC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FIGR_HELOC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.190997 USD رسید.
حجم معاملات FIGR_HELOC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FIGR_HELOC برابر است با -- USD.
آیا FIGR_HELOC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FIGR_HELOC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FIGR_HELOC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:44:16 (UTC+8)

