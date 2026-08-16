قیمت امروز Ithaca Protocol

قیمت لحظه‌ ای Ithaca Protocol (ITHACA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ITHACA به USD برابر با $ 0 برای هر ITHACA می‌ باشد.

توکن Ithaca Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 262,675 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 666.86M ITHACA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ITHACA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.116504 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ITHACA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.16% و در هفت روز اخیر به میزان -0.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 51.89K رسیده است.

اطلاعات بازار Ithaca Protocol (ITHACA)

ارزش بازار $ 262.68K$ 262.68K $ 262.68K حجم (24 ساعته) $ 51.89K$ 51.89K $ 51.89K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 354.51K$ 354.51K $ 354.51K سرمایه در گردش 666.86M 666.86M 666.86M عرضه کل 899,999,900.0 899,999,900.0 899,999,900.0

ارزش بازار فعلی Ithaca Protocol برابر است با $ 262.68K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 51.89K. عرضه در گردش ITHACA برابر است با 666.86M، و عرضه کل آن 899999900.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 354.51K است.