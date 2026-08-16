قیمت امروز Worldwide USD

قیمت لحظه‌ ای Worldwide USD (WUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.991865 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WUSD به USD برابر با $ 0.991865 برای هر WUSD می‌ باشد.

توکن Worldwide USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 653,434 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 658.79K WUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WUSD در بازه‌ ای بین $ 0.980735 (حداقل) و $ 0.993267 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.29 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.934513 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -9.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.06 رسیده است.

اطلاعات بازار Worldwide USD (WUSD)

ارزش بازار $ 653.43K$ 653.43K $ 653.43K حجم (24 ساعته) $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 653.43K$ 653.43K $ 653.43K سرمایه در گردش 658.79K 658.79K 658.79K عرضه کل 658,792.9642690615 658,792.9642690615 658,792.9642690615

ارزش بازار فعلی Worldwide USD برابر است با $ 653.43K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.06. عرضه در گردش WUSD برابر است با 658.79K، و عرضه کل آن 658792.9642690615 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 653.43K است.