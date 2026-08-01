قیمت امروز Alliance Games

قیمت لحظه‌ ای Alliance Games (COA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COA به USD برابر با $ 0 برای هر COA می‌ باشد.

توکن Alliance Games در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,462.72 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 365.00M COA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COA در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02674497 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Alliance Games (COA)

ارزش بازار $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 51.85K$ 51.85K $ 51.85K سرمایه در گردش 365.00M 365.00M 365.00M عرضه کل 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Alliance Games برابر است با $ 9.46K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش COA برابر است با 365.00M، و عرضه کل آن 2000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 51.85K است.